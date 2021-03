Speváčka Adele sa rozviedla, o syna sa bude starať s exmanželom

Britská popová speváčka Adele dokončila proces rozvodu s bývalým manželom Simonom Koneckim.





Táto 15-násobná držiteľka ocenenia Grammy sa od tohto podnikateľa v charitatívnej oblasti odlúčila už v apríli 2019. Žiadosť o rozvod bola podaná v septembri toho istého roku.Podľa dokumentov doručených súdu v Los Angeles, z ktorých vo štvrtok citovala stanica BBC, sa dvojica napriek rozvodu podelí o opateru svojho osemročného syna Angela. Ani jedna zo strán nebude platiť výživné. Rozvod sa realizoval prostredníctvom mediácie.Adele sa za Koneckiho tajne vydala až po narodení syna. Začiatkom roku 2017 na udeľovaní cien Grammy sa o ňom zmienila ako o svojom manželovi, ale spomínané dokumenty potvrdzujú, že pár sa zosobášil v roku 2018.Hovorkyňa 32-ročnej speváčky, ktorá momentálne pracuje na novej platni, predtým uviedla: "Dvojica ako vždy žiada o rešpektovanie svojho súkromia. K predmetnej záležitosti sa už nebude viac vyjadrovať."Speváčku Adele, medzi ktorej hity patria piesne ako Hello, Rolling in the Deep, Somebody Like You, Set Fire to the Rain, Skyfall alebo Chasing Pavements, nedávno vyhlásili za komerčne najúspešnejšiu britskú hudobnú interpretku storočia.