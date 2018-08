Speváčka Beyoncé pátrala po predkoch a prezradila intímny fakt z rodinnej histórie

Beyoncé Giselle Knowles-Carter



začala hudobnú kariéru v 90. rokoch ako členka skupiny Destiny's Child, s ktorou má na konte štyri štúdiovky, no neskôr sa vydala na sólovú dráhu.



ako sólistka uviedla na trh albumy Dangerously In Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013) a Lemonade (2016).



speváčka získala už 22 cien Grammy, tri z nich ešte ako členka Destiny's Child.



ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Austin Powers v Zlatom úde (2002), Pokušenie (2003), Ružový panter (2006), Dreamgirls (2006), Cadillac Records (2008) či Posadnutá (2009).





BRATISLAVA 7. augusta - Beyoncé má medzi svojimi priamymi predkami amerického otrokára a čiernu otrokyňu. Tento intímny fakt z rodinnej histórie prezradila speváčka v rozsiahlom rozhovore, ktorý v pondelok prinieslo najnovšie číslo amerického magazínu Vogue."Pátrala som nedávno po svojich predkoch a zistila som, že pochádzam od otrokára, ktorý sa zaľúbil do otrokyne a vzal si ju za manželku," povedala Beyoncé. "Rozmýšľaľa som nad tým, čo to znamená a pokúšala som sa to dať do širšej perspektívy. A myslím si, že je to dôvod, prečo ma Boh požehnal dvojičkami," povedala speváčka, ktorej sa v júni minulého roka narodili dvojičky Rumi a Sir.Beyoncé ďalej pre Vogue prvýkrát prezradila, že dvojičky prišli na svet komplikovaným cisárskym rezom. Speváčka dúfa, že jej deti, teda Rumi, Sir a šesťročná Blue Ivy, budú mať "menej komplikované životy" ako mala ona sama a tiež jej predkovia. U tých sa totiž podľa Beyoncé cez generácie "vinie línia pokazených vzťahov medzi partnermi, zneužívania moci a nedôvery"."Až keď som to takto jasne videla, bola som schopná riešiť problémy v mojom vlastnom vzťahu," povedala speváčka v narážke na jej manželstvo s rapperom Jay Z, ktoré v posledných mesiacoch podľa amerických médií čelilo problémom.