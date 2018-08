SLOVENČINA: Ako písať čiarku pri hodnotiacich časticiach

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 7. augusta (TASR) - Mnohým nie je známa vyčleňovacia funkcia čiarky v prípade hodnotiacich výrazov.Hodnotiace častice sú tie, ktorými autor vyjadruje svoje subjektívne hodnotenie danej skutočnosti. Ide o častice ako –Ak sa nachádzajú, píšeme čiarku. Akvyčleňujeme ju čiarkami. Čiarku vo vyčlenení hodnotiacich častíc píšeme aj vtedy, keď za nimi nasleduje spojka a, aj vtedy, keď stoja tesne za spájacím výrazom (napríklad – Zastavíme sa, ak, pochopiteľne, budeme v meste.)Ponúkame niekoľko príkladov, ktoré lepšie osvetlia používanie hodnotiacich častíc v praxi. Samozrejme, inkasovaný gól v závere nás mrzí. Stihol som si dať pred tvár ruky, našťastie. Mali by sme o tom, prirodzene, spoločne diskutovať. Ale, pochopiteľne, pokiaľ tie čísla hovoria v prospech nejakej inštitúcie, tak potom politický aspekt ustupuje do pozadia. Museli sme to, žiaľ, preložiť.