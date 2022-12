Speváčka Dara Rolins oslavuje 50. rokov

Bola najpopulárnejšou detskou speváckou hviezdičkou v Československu. Na hudobnej scéne sa pohybuje už štyridsať rokov a z hviezdičky sa vypracovala na poprednú spevácku hviezdu.





V roku 1988 sa so sestrou Janou presťahovala do Prahy a 18. marca 2000, pod novým menom Dara Rolins premiérovala nový program. Bola porotkyňou v tretej sérii Slovensko hľadá Superstar aj členkou poroty v premiérovej Českej a Slovenskej Superstar. V roku 2006 vydala album D1 a marci 2008 remixový album D2. Dcéra Laura sa jej narodila 25. marca 2008, otcom je Matěj Homola, spevák a gitarista skupiny Wohnout.



Posledný novembrový deň roku 2009 jej vyšiel vianočný album s názvom Šťastné Vianoce a v septembri 2011 štúdiový album s názvom Stereo. V júni 2016 vydala štúdiový album ETC. Z albumu Stereo boli hitmi piesne Naskoč a leť, Nebo, peklo, raj s Tomim Popovičom, Ďaleko mi neuleť, v ďalších rokoch potom skladby Zmena má prísť, Chcem znamenie či Všetko alebo nič.



V septembri tohto roka vydala diár, ktorým každý rok určuje trendy v obliekaní aj v životnom štýle, najnovší Rok podľa Dary 2023 je už jej siedmym diárom. Megakoncertom Dara Rolins 50 oslávi abrahámoviny 28. januára v pražskej O2 Aréne.





Speváčka Dara Rolins oslávi v stredu 7. decembra 50. narodeniny.Darina Rolincová (rodným menom Darina Gambošová) sa narodila 7. decembra 1972 v Bratislave. So spevom začínala v detských speváckych zboroch, na ľudovej škole umenia študovala hru na klavír. Jej hudobná kariéra začala už v deviatich rokoch, keď ju obsadili do televízneho muzikálu Zázračný autobus (1981).Už na konci 70. rokov začala spoluprácu so skupinou Panoráma, v polovici 80. rokov potom účinkovala so skupinami Pop-kodex a YPS. V roku 1983 vyšla v slovenskom Opuse jej prvá LP platňa Keby som bola princezná Arabela, jedným z prvých hitov bola pieseň Až raz budem učiteľkou.Od roku 1985 vystupovala s orchestrom Ladislava Štaidla v programoch Karla Gotta a vďaka tomuto vystupovaniu sa stala najznámejšou detskou interpretkou v Československu. V roku 1986 jej v českom Supraphone vyšla LP platňa Darinka a v roku 1988 LP platňa Čo o mne vieš. Postupne sa hitmi stali jej pesničky Anjelik môj, Ak náhodou, Arabela, Bez veľkej slávy, Čo o mne vieš, Moje druhé ja a hlavne duet s Karlom Gottom Zvonky štěstí. Tento hit bodoval v nemeckej verzii pod názvom Fang das Licht v rakúskom aj nemeckom rebríčku.