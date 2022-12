Rapper Macklemore privezie na Colours of Ostrava 2023 obrovskú show

Jeho melodické prepracované piesne dosiahli miliardové prehrania a dostali sa na vrcholy h itparád po celom svete. V dvojici s producentom Ryanom Lewisom získal v roku 2014 za debutový album The Heist a singel Thrift Shop štyri ocenenia Grammy. V júli privezie do Ostravy na hlavné pódium výpravnú show, ktorá návštevníkom ponúkne veľké predstavenie - s mnohými ďalšími hudobníkmi aj tanečnicami a tanečníkmi. Zároveň ohlásil vydanie nového albumu na jar 2023.

„Keď sme videli koncert Macklemora, hneď sme vedeli, že ho chceme mať. Je to zážitok, na rozdiel od obvyklých rapových koncertov je Macklemore sprevádzaný živou kapelou s veľkou výpravou, choreografiami a podobne,“ láka na koncert riaditeľka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Macklemore sa svojim rapom premeneným na opojnú popovú zábavu preslávil po celom svete. Najprv vo dvojici s producentom Ryanom Lewisom, neskôr sám so skladbami plnými chytľavých melódií, zapamätateľných refrénov a hlavne sprevádzaných skvelými a tanečne výpravnými videoklipmi s miliardovou sledovanosťou, v ktorých s ním spievalo mnoho hostí.

Benjaminovi Hammondovi Haggertymu ale vždy záležalo na dopade jeho hudby: „Chcem byť niekým, kto má rešpekt, a nielen čo sa týka hudby. Chcem byť rešpektovaný aj kvôli tomu, ako rokujem s ľuďmi... Hudba je mojím tvorivým vyjadrením toho, čo je pre mňa dôležité, čo má pre mňa hodnotu. A vďaka tomu chcem byť rešpektovaný.”

Macklemore sa od začiatku kariéry ostro staval proti akejkoľvek forme rasizmu, podporoval práva a dôstojnosť komunity LGBT+. Jeho skladba Same Love sa premenila na neformálnu zvučku washingtonskej kampane za legalizáciu manželstva osôb rovnakého pohlavia. Zaspieval ju aj pri preberaní Grammy, kedy sa k nemu hlasmi pridali Madonna s Mary Lambert, zatiaľ čo Queen Latifah v priamom prenose celebrovala hromadnú svadbu tridsaťtri homosexuálnych a heterosexuálnych párov, ktorým postupne pogratuloval podaním ruky aj Paul McCartney.

K ďalším potvrdeným menám na Colours of Ostrava 2023 patria OneRepublic (USA), Gilberto Gil (Brazília), Sleaford Mods (Veľká Británia), Tom Grennan (Veľká Británia), Lubomyr Melnyk (Kanada / Ukrajina), The Comet is Coming (Veľká Británia), Hania Rani (Poľsko), Son Rompe Pera (Mexiko), LaBrassBanda (Nemecko), The Longest Johns (Veľká Británia), Luke Howard (Austrália), Garden City Movement (Izrael), Imed Alibi & Khalil EPI (Tunisko) a Lala Tamar (Izrael).

Celkovo festival Colours of Ostrava ponúkne od 19. do 22. júla 2023 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolných Vítkovíc na desiatke hudobných scén program plný veľkých hviezd, strhujúcich kapiel všetkých žánrov z celého sveta a na ďalších mnohých scénach výnimočný nehudobný program vrátane medzinárodného fóra Melting divadiel, filmov, workshopov aj výtvarných aktivít.

Štvordňové a jednodňové vstupenky sú v predaji na www.colours.cz av sieti GoOut. Viac informácií na www.colours.cz.