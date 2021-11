Speváčka Dorota Nvotová to prehnala: Oj*bali nás! Pokorne čakáme, kým sa neočkovaní umúdria alebo pokapú

Toto prehnala! Speváčka Dorota Nvotová sa na svojom profile na sociálnej sieti Facebook snažila neočkovanej časti populácie vytmaviť, že súčasný lockdown pre všetkých je tu kvôli nim a že kvôli tomu musia byť obmedzovaní aj očkovaní ľudia, ako napríklad aj ona. Reakcia komentujúcich jej však pravdepodobne spustila na hlavu poriadne studenú sprchu!

„O*ebali nás. Nás očkovaných, ohľaduplných, zodpovedných. Dalo sa to, samozrejme čakať. Neočkovali sme sa preto, aby sme boli odmeňovaní. Očkovali sme sa, aby sme chránili seba aj blízkych,“ vyjadrila sa Nvotová.

Stavia sa do pozície tolerantnej a obetavej

Aj napriek tomu, že Nvotovej status naznačuje, že čaká na vymretie určitej skupiny obyvateľov, snaží sa v jeho niektorých častiach stavať do role tej, ktorá iných chráni. „Teraz sme to my, kto musia chrániť aj tých naozaj názorovo “ďalekých”. Oni na to dlabú, riskujú svoje životy a my ich zachraňujeme,“ skonštatovala.

Podľa svojich vlastných slov sú práve očkovaní ľudia tí, ktorí ustupujú a čakajú, kým sa neočkovaní umúdria, alebo zomrú, aby mohla žiť normálny život: „A tak zase ustupujeme. Pokorne čakáme, kým sa umúdria alebo pokapú. Potom môžeme ísť von žiť život, ktorý nám bol ako zodpovedným občanom sľúbený.“

Kritika politikov

Nvotová nenechala nitku suchú ani na politikoch. „Ďakujem politikom, že si varia polievočku na dobrovoľne neočkovaných a zbierajú budúce hlasy – namiesto toho aby ich zavreli doma alebo povinne očkovali a nás nechali žiť. Nielen Boris (Boris Kollár, líder Sme rodina – poz. red.), všetci ste drahá nevesta. Stojíte životy aj slobodu,“ uzavrela svoj príspevok.

Zodpovednosť k vlastnému zdraviu? Ani nie…

Nvotová ešte v stredajšom statuse (24.11) priznala, že ona sama nemá práve nezodpovednejší prístup k vlastnému zdraviu. Zverejnila fotografiu, na ktorej je zachytená na lôžku.

“Poprosím všetkých aby moju pľúcnu embóliu prestali zneužívať na svoje antivax bludy. Som tuhý fajčiar, často lietam a chodím do nadmorských výšok. Takmer šeci mi pomreli na infarkty. Čiže aj genetika. Očkovaná som bola naposledy v máji, keď sa vrátim čaká ma tretia dávka a pôjdem na ňu aj napriek embólii pokiaľ mi to lekári odporučia,” odkázala speváčka na sociálnej sieti.

