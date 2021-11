Cenu Nadácie Tatra banky získalo šesť slovenských umelcov

Šesť slovenských umelcov sa v piatok stalo laureátmi Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Nadácia ich vyhlásila po 26. raz. Informovala o tom hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.





Za audiovizuálnu tvorbu získal ocenenie Juraj Johanides za réžiu cyklu Chvíľka poézie, ktorú natočil pre RTVS. V kategórii divadlo ocenila nadácia Slávu Daubnerovú za réžiu, scenár a herecký výkon v inscenácii SĽUK-u Masterpiece. Zuzana Gombošová dostala cenu za dizajn, konkrétne za vytvorenie biomateriálu Malai.V kategórii hudba sa stal laureátom Andrej Šeban za autorstvo a interpretáciu Rock and Roll z Rači. Za poviedkový komiks Eklektik Bastard ocenili Ivanu Gibovú v kategórii literatúra. Juraj Gábor získal ocenenie za multikontextuálny projekt Dopĺňanie Sphéry/Completing the Sphere.Nadácia ocenila aj mladých tvorcov do 30 rokov. Ocenenie Mladý tvorca v tomto roku získali Adam Gajdoš a Kristína Tomanová za námet dokumentárneho seriálu Ikony a Slávka Zámečníková za titulnú postavu v opere Korunovácia Poppey. Ďalej to boli Andrej Čanecký a Andrej Barčák za vizuálnu identitu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Richard Autner za autorstvo a interpretáciu albumu Odpovede, Dominika Moravčíková za knihu básní Deti Hamelnu, ako aj Kvet Nguyen za autorskú výstavu Reframing possibilities.