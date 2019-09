Spevácka ikona 60. rokov Tatiana Hubinská sa narodila pred 75 rokmi

Na archívnej snímke členovia československého zväzu skladateľov boli v roku 1968 vysloviť dôveru československému prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi na Pražskom hrade. Zľava hudobný skladateľ, redaktor a historik slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenay, Jaroslav Leifer, Pavol Hammel, Marcela Leiferová, Vladimír Hlaváček, Tatiana Hubinská a Ján Siváček. Foto: TASR Na archívnej snímke členovia československého zväzu skladateľov boli v roku 1968 vysloviť dôveru československému prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi na Pražskom hrade. Zľava hudobný skladateľ, redaktor a historik slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenay, Jaroslav Leifer, Pavol Hammel, Marcela Leiferová, Vladimír Hlaváček, Tatiana Hubinská a Ján Siváček. Foto: TASR

Paríž/Bratislava 18. septembra (TASR) – Jej hlas obdivovali poslucháči najmä v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Pre rozhlas nahrala 125 skladieb a vydala jednu LP platňu. Spievala tiež na Bratislavskej lýre napríklad aj s Marcelou Laiferovou. Od narodenia známej slovenskej speváčky populárnej hudby Tatiany Hubinskej uplynie v stredu 18. septembra 75 rokov.Tatiana Hubinská sa narodila 18. septembra 1944 v Paríži, kde jej rodičia vycestovali za prácou. Ako dvojročná sa vrátila spolu s rodičmi do Československa. Od roku 1949 bývala v Komárne a tam neskôr absolvovala aj ľudovú školu umenia v hre na klavír.Na toto obdobie si v jednom z rozhovorov zaspomínala: "Prijali ma aj na bratislavské konzervatórium a zdalo sa, že už nič nemôže brániť tomu, aby som sa stala profesionálnou klaviristkou. Na jednom večierku som pre svojich priateľov zaspievala niekoľko populárnych pesničiek a náhodou si to moja priateľka, ktorá pracovala v koncertnej agentúre, nahrala na magnetofón.""Keď si záznam prehrávala na pracovisku, do miestnosti vstúpil populárny Gustáv Offermann, ktorý vtedy viedol špičkovú slovenskú skupinu a práve potreboval speváčku. No a potom už išlo všetko veľmi rýchlo."Práve s orchestrom Gustáva Offermanna začala Tatiana Hubinská vystupovať od roku 1963. Táto spolupráca trvala do roku 1967, kedy sa stala členkou bratislavského comba, v ktorom spolu s ňou pôsobili aj manželia Zuzana Lonská a Zdeněk Kratochvíl. Po roku prešla do orchestra Juraja Velčovského.Tatiana Hubinská bola najmä v 60. a 70. rokoch jednou z najznámejších slovenských speváčok. V roku 1965 jej vyšla prvá malá platňa so skladbou Vieš čo je žiaľ. Viackrát vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku. Výraznú popularitu v jej podaní získali piesne Úsmev, Domov je nežná kolíska, Našla som madonu, Casanova, Haló baby, haló boy!, Butterfly, Letný čas a mnoho ďalších.Toto obdobie patrilo cover verziám, ktorým sa nevyhla ani Tatiana Hubinská. Napríklad jej pesnička Ako malý psík vznikla len štyridsaťosem hodín od pôvodnej piesne Puppet on a string v podaní Sandie Shaw, s ktorou vyhrala táto britská speváčka vystupujúca s bosými nohami v roku 1967 Veľkú cenu Eurovízie.Tatiana Hubinská sa zúčastnila tri razy na Bratislavskej lýre - najznámejšom a najobľúbenejšom festivale populárnych piesní v bývalom Československu. Prvýkrát v roku 1967 súťažila spolu s Marcelou Laiferovou s duetom Čítam si horoskop, o rok neskôr so skladbou Ty musíš prísť a v roku 1971 zaspievala pesničku Úsmev.Zatiaľ čo ocenenia na Bratislavskej lýre ju míňali, v rakúskom Innsbrucku získala v roku 1969 v súťaži Cup a Europe tretie miesto.V roku 1968 sa na dva roky upísala orchestru Gustáva Broma, s ním v roku 1969 spievala aj na Jazzovom festivale v Prahe. V roku 1970 nahrala s orchestrom Gustáva Broma aj LP platňu s názvom Tatiana Hubinská. Bola jedinou v jej speváckej dráhe.Začiatkom 70. rokov účinkovala vo vlastnom – veľmi úspešnom - zájazdovom programe Sedem strieborných, s ktorým precestovala celý svet. "Zakúsila som trpkosť prehry, ale spoznala som aj závratný pocit víťazstva. Že moje snaženie neostáva bez ohlasu som si uvedomila vtedy, keď som v roku 1967 preberala cenu Supraphonu za najviac predaných platní na Slovensku,“ vyznala sa speváčka.V rokoch 1973 a 1974 účinkovala s country skupinou Jazdci. V závere 70. rokov sa vytratila z hudobnej scény. V archíve Slovenského rozhlasu v Bratislave je 125 skladieb nahratých Tatianou Hubinskou - prvou bola nahrávka Brada a bozk (1963) a poslednou Zvádzaj ma nehou krovatín (1978).Speváčka Tatiana Hubinská, ktorá zanechala výraznú pečať na československej a slovenskej hudobnej scéne, zomrela v Bratislave 6. apríla 1999 vo veku 54 rokov. V apríli 2010 vyšla v rámci edície Opus 100 jej profilová platňa.