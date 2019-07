Speváčka Lea Danis zverejnila skladbu Follow, letný videoklip sa nakrúcal v Chorvátsku

Pôvodne sa mal klip točiť na Cypre

Debutový album In Between the Worlds

28.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská speváčka Lea Danis zverejnila skladbu Follow. Novinku, ktorá vyšla pod hlavičkou švédskeho vydavateľstva Music Ocean Group, ponúkla zároveň aj s letným videoklipom.O text a melódiu sa interpretka postarala sama a hudbu mal na starosti švédsky producent Simon Jacobsson, ktorého skladby sa dostali do americkej Billboard Chart. “Vycestovala som do Švédska a musím priznať, že sme si profesionálne aj ľudsky maximálne sadli, som šťastná,” opísala spoluprácu Danis.Speváčka strávila v Štokholme štyri dni, všetky vokály si však nahrala vo svojom domácom štúdiu v Bratislave. Pod mastering sa podpísal americký producent Randy Merrill, ktorý spolupracoval aj na hitoch Shallow (2018) Lady Gaga či Thank You, Next (2019) Ariany Grande.Klip nakrúcala speváčka na pláži Zrče a v populárnom klube Noa Beach v Chorvátsku. Pri nakrúcaní pritom nechýbala pena, lietajúce nafukovacie žirafy, morský bungee jumping či luxusná párty jachta. “Bolo to celé úplne šialené, od organizácie, cez cestu až po samotné nakrúcanie,” prezradila o vzniku klipu Danis.“Pôvodne sme mali točiť na Cypre, ale tento plán padol a už som myslela, že dáme len lyrics video a bude to. Ale tento song si zaslúži viac. O Zrče mi povedal Dušan Husár aka DJ Spirit, ktorý tam pravidelne hráva, a objaví sa aj v klipe. Za posledné dni som stretla veľa výnimočných ľudí, ktorí mi pomohli k tomuto klipu,” vysvetlila speváčka.Vo videu okrem nej možno vidieť napríklad aj herca Olivera Oswalda známeho zo seriálu Oteckovia (2018), ktorý pri nakrúcaní pomáhal najmä v backstagei. O kameru sa postaral Mirco Procházka s tímom z Eye Media Production.Skladba Follow sa nachádza na debutovom albume Ley Danis s názvom In Between the Worlds, ktorý uzrel svetlo sveta tento mesiac. Na CD album vyšiel vďaka fanúšikom, ktorí ho podporili v pre-release crowdfundingovej kampani.Novinke, na ktorej sa nachádzajú skladby v štýle darkpopu, dancepopu a dreampopu s prímesou soulu, v septembri chystá krst a plánuje sa aj vydať na promo tour.Lea Danis je slovenská speváčka a textárka, ktorá svojho času pôsobila ako televízna reportérka či fitmodelka pre prestížnu značku Victoria’s Secret. Debutový singel Sunshine predstavila v roku 2016. Okrem toho má na konte aj skladby Dance (2017) a Nádej (2018).Informácie agentúre SITA poskytla speváčkina PR manažérka Lenka Žofaj.