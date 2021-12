Speváčka LP vydala nový album Churches, v júli ho predstaví aj v Bratislave

Americká speváčka a skladateľka LP vydala nový album Churches. Novinku promujú single The One That You Love, How Low Can You Go či Goodbye, v slovenskom rádiovom éteri boduje skladba One Last Time. Na hity aj piesne z nového albumu sa môžu fanúšikovia tešiť na jej bratislavskom koncerte 12. júla 2022. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.





Album Churches vznikol počas pandémie, v časoch, aké sme doteraz nepoznali. Aj napriek ťažkému obdobiu LP nazvala tvorbu albumu krásnym zážitkom a prirovnala ho čerstvej zamilovanosti: „Tento album mi je akoby priateľom. Priateľom, ktorý ma previedol jedným z najťažších období v histórii ľudstva a zároveň náročným obdobím môjho života.“Churches je šiestym štúdiovým albumom, je na ňom pätnásť skladieb. Ešte pred jeho vydaním zverejnila LP štyri single - The One That You Love, How Low Can You Go, Goodbye, One Last Time, ktoré majú už teraz na konte milióny prehratí na online službách a zneli aj zo slovenských rádií.LP, vlastným menom Laura Pergolizziová, prerazila v roku 2017 hitom Lost On You, v hudobnej branži bola však hviezdou už roky predtým. Je totiž autorkou hitov megahviezd, ako napríklad Rihanna, Rita Ora, Celine Dionová či Backstreet Boys. Po rokoch písania skladieb pre iných sa rozhodla pre vlastnú spevácku kariéru. Každý mesiac si jej skladby na Spotify pustí 4,5 milióna ľudí a na YouTube si ich vypočuje každý deň viac ako 2,6 milióna fanúšikov.Bratislavský koncert LP sa bude konať v NTC Aréne 12. júla. Vstupenky sú už v predaji.