Foto: Padla posledná klapka novej rozprávky Zakliata jaskyňa

Padla posledná klapka novej rozprávky Zakliata jaskyňa, ktorú po dvoch politických trileroch nakrúcala Mariana Čengel Solčanská. Nakrúcanie sa skončilo v piatok 10. decembra a tvorcovia o ňom hovoria ako o jednom z najnáročnejších v živote. Príčinou je najmä pandémia, ktorá komplikovala nielen filmovanie s ľudskými, ale aj so zvieracími hercami.



"Je to krásny pocit, som za to vďačná a dúfam, že už žiadny tretí politický triler nepríde. Ani Únos, ani Sviňu som nemala v pláne nakrútiť. Jednoducho to prišlo a ja som sa k tomu postavila ako k občianskej povinnosti. Ale táto rozprávka je vyslovene príjemná práca," uviedla Čengel Solčanská. Rozprávku nakrúcali celkovo 39 filmovacích dní, hoci pôvodne bolo plánovaných 32. Situáciu skomplikovala najmä pandemická situácia. "Nakrúcanie bolo prerušené celkovo trikrát. Raz sme sa museli vrátiť do Bratislavy z Kysúc a potom dvakrát z hradu Pernštejn," spresnil producent Ľubomír Slivka.



Koronavírus ovplyvnil nielen štáb a hercov, ale i zvieracích hercov, ktorí mali byť súčasťou rozprávky. Dôležitú rolu v nej totiž zohrá vlk, ktorý mal byť pôvodne z Maďarska. Krátko predtým však nakrúcal na Sibíri, po návrate z ktorej museli ísť cvičitelia do karantény. Na čakanie na ukončenie karantény nebol pre tvorcov Zakliatej jaskyne priestor, a tak oslovili českých chovateľov, ktorí na nakrúcanie doniesli šesť svojich zvierat.





Zimnú časť rozprávky nakrúcali vo filmárskych destináciách - v Terchovej, v okolí Súľovských vrchov a v skanzene vo Vychylovke, ale aj v Česku v priestoroch zámku Pernštejn. "Posledné filmovacie dni prebehli v maďarských filmových ateliéroch MAFILM, ktoré využívajú aj americké produkcie," dodala Žinčíková k rozprávke, v ktorej diváci navštívia dve slovenské jaskyne, a to Domicu a Driny, kde sa nakrúcali posledné obrazy. Jaskyňu Domica totiž postihli rozsiahle záplavy, a tak boli tvorcovia nútení nájsť za ňu alternatívu.





V rozprávke si zahral Marko Igonda, ktorý nie je vo filme Čengel Solčanskej žiadnym prekvapením. "Veľmi dobre sa mi s ním spolupracuje. Asi je to tým, že mám jeho plnú dôveru a nemusím mu nič vysvetľovať," priznala režisérka, ktorá si z filmu Sviňa "doniesla" aj Petru Dubayovú. Tá stvárňuje jednu z princezien, jej sestru si zahrala Martina Zábranská. V rozprávke sa objavia aj Táňa Pauhofová, srbský herec Predrag Bjelac či Karel Dobrý.



Zakliata jaskyňa sa dostane do kín 2. júna 2022.