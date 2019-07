Speváčka M.U.S. vydáva debutový album ME

Na snímke Michaela Husárová (M.U.S) Foto: Facebook Michaela Husárová Foto: Facebook Michaela Husárová

Bratislava 3. júla (TASR) - Michaela Husárová, finalistka ostatného ročníka súťaže The Voice Česko Slovensko, vydáva pod pseudonymom M.U.S. debutový album s názvom ME. Mladá 25-ročná speváčka a skladateľka, známa aj z alternatívnej hudobnej scény, na ňom spolupracovala s producentom Matejom Maximiliánom Miklošom pôsobiacim v známom štúdiu Littlebeat. Desiatka nových skladieb s moderným elektronickým zvukom je na Slovensku skôr unikátom. K titulnej piesni Now We Know predstavuje interpretka aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.Nahrávky sú podľa samotnej speváčky presnou výpoveďou a odrazom obdobia, počas ktorého album vznikal.uviedla pre médiá M.U.S.Kombinácia neosoulu, popu, r'n'b a funku v súčasnom zvuku znie veľmi unikátne. „doplňuje speváčka.K titulnej piesni Now We Know predstavila M.U.S. aj videoklip.priblížila speváčka.Now We Know však nie je jediný singel s videoklipom. Na internetových hudobných platformách bude mať každá jedna pieseň z albumu svoj vlastný videovizuál. „dodala.