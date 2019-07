Ste fanúšikom festivalov? Rakúsko a Nemecko ich má niekoľko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Letné festivaly v Rakúsku:

Letné festivaly v Nemecku:

Bratislava 3. júla - Letné prázdniny sú zároveň sezónou kultúrnych festivalov. TASR pripravila výberový prehľad niektorých letných festivalov v Rakúsku a v Nemecku.od 4. do 6. júlaMiesto: SalzburgringIde o jeden z najväčších elektronických a dancefloorových festivalov v Európe. Organizátori očakávajú 180.000 návštevníkov, ktorým sa počas troch dní predstaví na ôsmich pódiách viac ako 160 účinkujúcich. Medzi nimi napríklad DJ Snake, Marshmello, Svan Väth, Oliver Heldens a desiatky ďalších.Bližšie informácie nájdete na: www.electriclove.atod 11. júla do 24. augustaMiesto: jazero MörbischOperetné predstavenia sa konajú na jednom z najväčších javísk pod voľným nebom v Európe s kapacitou 6000 miest na sedenie. Tento rok je v programe Seefestspiele Mörbisch (Jazerný festival v Mörbischi) opereta Franza Lehára Krajina úsmevov (Das Land des Lächelns). Predstavenia sa začínajú v júli o 20.30 h a v auguste o 20.00 h.Bližšie informácie nájdete na: www.seefestspiele-moerbisch.atod 24. do 28. júlaMiesto: SportzentrumPo uplynulých šiestich ročníkoch Hill Vibes Reggae Festival pevne zakotvil v kalendári letných festivalových podujatí. Do mestečka vzdialeného asi 30 kilometrov od Innsbrucku prichádzajú umelci z celého sveta. Tento rok sa očakáva napríklad Busy Signal, Agent Sasco, Tanya Stephens a mnohí ďalší.Bližšie informácie nájdete na: www.hill-vibes.atod 15. do 17. augustaMiesto: Green ParkTisíce návštevníkov putujú každoročne do rakúskeho Sankt Pöltenu za menami svetovej rockovej, elektronickej a alternatívnej scény. Tento rok vystúpi na festivale napríklad Macklemore, Twenty one pilots, Sunrise Avenue, Alligatoah, Swedisch House Mafia, G-Eazy, UFO361 a ďalší umelci.Bližšie informácie nájdete na: www.frequency.atod 22. do 25. augustaMiesto: Saalfelden am Steinernen MeerPodujatie, ktoré začalo písať svoju históriu už v roku 1978, sa uskutoční na viacerých pódiách, pričom organizátori pripravili viac ako 70 koncertov. Predstavia sa na nich napríklad Abacaxi, Shirley Davis & The Silverbacks, Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley & Dave King, T(r)opic - Julien Desprez/Rob Mazurek Ensemble a mnohí ďalší.Bližšie informácie nájdete na: www.jazzsaalfelden.comod 29. júna do 8. septembraMiesto: Bad Segeberg pri HamburguHry Karla Maya sa konajú od roku 1952. Tento rok pripravili organizátori predstavenie nazvané „Medzi supmi – syn lovca medveďov“, ktoré môžu návštevníci vidieť pod šírim nebom každý štvrtok, piatok a sobotu od 15.00 h a 20.00 h a nedeľu od 15.00 h.Bližšie informácie nájdete na: www.karl-may-spiele.deod 19. do 21. júlaMiesto: FerropolisKaždý rok sa koná v skanzene obrovských priemyselných strojov hudobný festival, ktorý patrí medzi najlepšie hudobné udalosti v Európe. Ponúka elektronickú hudbu, pop a rock. Vlani navštívilo festival v „železnom meste“ 21.000 ľudí. Tento rok sa predstavia: Bon Iver, ASAP Rocky, Skepta, Solomun, RIN, Bonobo, Bilderbuch, Four Tet a ďalší.Bližšie informácie nájdete na: https://meltfestival.deod 25. do 28. júlaMiesto: jazero HelenseeFestival sa koná pri najdlhšej, takmer 1,5 kilometra dlhej vnútrozemskej piesočnatej pláži v Európe. Na ôsmich pódiách sa počas štyroch dní predstaví 1000 umelcov rôznych hudobných štýlov od elektronickej hudby, cez pop, Hip Hop, rock, Genre-Mix a Line Up. Vystúpi napríklad Alligatoah, Bosse, Kontra K, Sven Väth, Alle Farben, Bart Skils, RIN a mnohí ďalší.Podrobnejšie informácie na: www.helene-beach-festival.deod 16. do 18. augustaMiesto: Hamburg-WilhelmsburgFestival MS Dockville, ktorý sa koná v druhom najväčšom nemeckom meste ponúka pop, rock, elektronickú hudbu, alternatívnu hudbu, indie a ďalšie hudobné žánre. Vlani ho navštívilo 60.000 ľudí. Tento rok sa predstaví napríklad Billie Eilish, RIN, Von Wegen Lisbeth, Bilderbruch, Jungle, Jon Hopkins, Meute a Aurora.Bližšie informácie nájdete na: www.msdockville.de