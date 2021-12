Speváčka Mukatada J. Kozáková plánuje vlastný džezový album

Speváčka skupiny Mukatado a projektu Vlčie maky Janka Kozáková chystá budúci rok vlastný džezový album. "Človek sa stále niekam vyvíja. Mňa čím ďalej, tým viac ťahá k džezu. Ešte som si potrebovala prejsť niektorými vecami a koncertmi s iným žánrom. V hlave som tento projekt však mala skutočne veľmi dávno," priznáva Kozáková.





Projekt Vlčie maky, ktorý spracováva folklórne piesne do džezových aranžmánov, si podľa vlastných slov vymyslela, aby sa zdokonalila v džeze. "Oslovila som na to veľmi zaujímavých muzikantov, ktorí ma stále posúvajú vpred a vďaka nim sa učím nové veci," povedala speváčka, ktorá má napriek pandémii pomerne nabitý program. Tento rok vydala druhý album projektu Vlčie Maky - Horehronie. "Ľudovku cítim v sebe. Môj otec hrával vo folklórnom súbore a je to asi to najprirodzenejšie, čo máme v sebe. Keďže tento projekt by mal vyústiť do mojej džezovej sólo platne, tak som si vymyslela niečo takéto, aby som v džeze mohla napredovať," vysvetľuje.Do konca roka plánuje dokončiť CD kapely Mukatado a na budúci rok by sa rada začala venovať svojej platni. "Neviem, či ju stihnem aj nahrať, pretože tam by som chcela pozvať aj viacero zahraničných hostí. Chcela by som aj spraviť niečo s Vlčími makmi. Ale ešte nemám presne vybranú oblasť. Určite by som sa chcela posunúť ďalej zo stredného Slovenska, zaujalo ma východné Slovensko a aj goralské piesne. Musím to ešte naštudovať," dodala.V najbližších dňoch sa speváčka začne rovnako ako väčšina ľudí pripravovať na vianočné sviatky. "Mám rada ozdoby a stromčeky. Začiatkom decembra začnem uvažovať aj nad darčekmi, komu a čím urobím radosť," hovorí Kozáková, ktorej v ostatnom čase robí radosť a dodáva inšpiráciu aj spev džezovej legendy. "Teraz som sa opäť vrátila k Elle Fitzgeraldovej, ktorú stále púšťam. Je to pre mňa jedna z najúžasnejších džezových speváčok," uzavrela.