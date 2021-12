Známy festival Grape sa na najbližšie ročníky sťahuje do Trenčína

Festival Grape zverejnil svoje nové miesto konania. Dočasným domovom mu bude letisko Trenčín. Grape festival 2022 sa tam uskutoční 12. a 13. augusta. TASR o tom informovala PR manažérka Denisa Chýlová.





Letný hudobný festival Grape sa od svojho prvého ročníka v roku 2010 konal každoročne na letisku v Piešťanoch. Zatiaľ posledný ročník sa tam uskutočnil v lete 2019. Ďalší osud festivalu bol doteraz nejasný, či už z dôvodu prebiehajúcej pandémie, pre ktorú sa posledné dva ročníky nemohli v pôvodnej podobe uskutočniť, ale aj čo sa týka nového priestoru. Letisko Piešťany totiž v 2019 festival hostilo poslednýkrát. Dlhodobé plány zaviesť na letisku pravidelnú leteckú prevádzku sa dostali do rozporu s konaním podujatí, a tak sa organizátori dostali pred neľahkú úlohu nájsť pre festival s vyše dvadsaťpäťtisícovou účasťou nový priestor.

„Dva roky sme hľadali areál, kde by sme sa vedeli presťahovať. Najväčším problémom bola veľkosť a logistika festivalu, takáto akcia sa nedá postaviť len tak na poli. Rovnako zohrávala rolu aj vzdialenosť od Bratislavy a od letiska Viedeň, kde nám pristávajú všetci zahraniční umelci. Rokovaní sme mali veľmi veľa a týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa nám snažili pomôcť, hlavne zástupcom Žilinského kraja, Trnavského kraja, miest Nitra, Hlohovec, Košice, Trnava a v neposlednom rade aj mesta Trenčín. Rozhodujúcu rolu nakoniec zohralo ministerstvo obrany, ktoré nám pôvodne chcelo dať k dispozícii letisko Sliač, ale to je momentálne v rekonštrukcii, a tak nám ponúklo letisko Trenčín, ktoré spadá taktiež do jeho pôsobnosti, za čo im patrí veľká vďaka,” objasňuje riaditeľ festivalu Ján Trstenský.



Grape festival tak našiel dočasné útočisko na letisku Trenčín, kde pravdepodobne pobudne nasledujúce dva ročníky. Následne by už mal byť pripravený na používanie nový areál pri Trnave.



„S mestom Trnava sme od roku 2019 v rokovaní o novom priestore, ktorý sa nachádza iba pár kilometrov od mesta. Už vtedy sme sa dohodli na spolupráci a vytvorení úplne nového eventového priestoru, ktorý by okrem festivalu slúžil aj na iné kultúrne a spoločenské akcie počas roka. Dúfame, že sa všetko podarí a získame pre festival pekný priestor na niekoľko budúcich rokov,” dodal Trstenský.