Speváčka Ronie predstavuje klip Déj vu, hosťuje v ňom Kali

Speváčka Ronie predstavuje klip k hudobnej novinke Déj vu. Speváčka na skladbe aj klipe spolupracovala so známym raperom Kalim. Nová pieseň je ochutnávkou z pripravovaného albumu Roniemoon, ktorý vychádza o pár dní. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Andrea Pivarčiová.





Klip k skladbe chceli tvorcovia pôvodne nakrútiť za jeden deň, no všetko trvalo nakoniec o deň viac. Komplikáciou bola najmä lokalita petržalského podchodu, v ktorom sa museli meniť plány na poslednú chvíľu, všetko však dobre dopadlo.Súčasťou hudobnej novinky je aj známy raper Kali, s ktorým sa Ronie na spolupráci dohodla už dávnejšie. Pre vyťaženosť však výsledok stále visel vo vzduchu, no nakoniec sa to podarilo práve pri skladbe Déj vu."Kali je profesionál, takže sme len počkali, kým nahrá svoju časť, a ďalej sme sa s tým hrali po hudobnej stránke my v štúdiu. V rámci klipu sme sa zhodli na prvý možný termín a v ten sa aj točilo. Kaliho sme na točení ani dlho nezdržali. Prišiel na necelé dve hodinky, odrapoval, odohral a išiel domov. Klasik, profík, jednoducho krásna a čistá práca. Presne vie, ako narábať so svojím časom," nešetrí slovami na adresu kolegu Ronie.Speváčka Ronie pôsobí ako sólo interpretka na slovenskej hudobnej scéne od roku 2016. Za toto obdobie nahrala niekoľko autorských skladieb a spolupracovala s viacerými poprednými slovenskými interpretmi (Tina, Majk Spirit, Rytmus, Separ, IMT Smile, Tomi Popovič). Úspechy zbiera aj na Balkáne, jej pieseň Venus and Mars so srbským hudobníkom Aleksandrom Vidakovicom sa teší veľkej obľube. Po úspechu EP Domino už o pár dní predstaví nový album Roniemoon.