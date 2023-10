Balet SND uvádza prvýkrát Labutie jazero v choreografii R. Nurejeva

Na scénu Baletu Slovenského národného divadla (SND) prichádza najznámejší baletný titul Labutie jazero s hudbou Piotra Iľjiča Čajkovského a prvýkrát v choreografii legendárneho Rudolfa Nurejeva. Vo výnimočnom predstavení tancuje 80 tanečníc a tanečníkov, zastúpených je 21 národností.





"V týchto dňoch píšeme malú veľkú históriu Baletu SND, som veľmi poctená, že choreografia obrovskej legendy príde prvýkrát do repertoáru divadla. Som šťastná, že na inscenácii s nami pracoval Jordi Roig, jeden z najuznávanejších dizajnérov súčasnosti," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii riaditeľka Baletu SND Nina Poláková, ktorá predstavenie naštudovala.Diváci uvidia Nurejevovu verziu slávneho baletu, ktorú choreograf vytvoril pre Viedenský štátny balet, kde mala premiéru v roku 1964. Poláková pripomenula, že vďaka dlhému aplauzu a 89 klaňačkám na premiére sa inscenácia zapísala do Guinnessovej knihy rekordov."Je to súzvuk všetkých umení, nádherná hudba Čajkovského, krásny dizajn Jordiho Roiga a precízna, hudobne veľmi efektívna a veľmi náročná choreografia Rudolfa Nurejeva," priblížila Poláková, s ktorou pri naštudovaní spolupracoval aj tanečník Roman Lazík. "Nurejev bol veľký perfekcionista, bol neskutočne technicky zdatný. Choreografie, ktoré tvoril, staval na seba a chcel ukázať, že tanečník nie je len partner a je v pozadí za balerínou, ale sú na jednej úrovni," poznamenal.Predstavenie, ktorým si SND pripomína 30. výročie úmrtia Rudolfa Nurejeva, hudobne naštudoval dirigent Adam Sedlický. "Partitúra Labutieho jazera je jedným slovom nádhera, čo melódia, to skvost. Táto hudobná kompozícia dáva možnosť interpretom a dirigentom sa emočne realizovať v plnej miere," komentoval inscenáciu, ktorá podľa slov dirigenta sľubuje úžasný zážitok.Priaznivci baletného umenia si budú môcť opäť vychutnať ikonické tance labutí, veľké zborové scény a oslňujúce pas de deux, ktoré sú prehliadkou náročnej tanečnej techniky. Nová veľkolepá scénická a kostýmová výprava k príbehu o labutej princeznej nesie rukopis dizajnéra baletných inscenácií Jordiho Roiga. V pompéznej inscenácii predstaví svoje tanečné majstrovstvo celý baletný súbor SND, účinkujú v nej aj žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.Premiéra sa uskutoční 3. novembra.