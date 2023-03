Speváčka Tina na svoje narodeniny venovala fanúšikom singel "11". Skladbu, ktorá atmosférou pripomína "teen´s dobu", ich spomienkovo prenesie textom aj videoklipom k prvým láskam.





"Text vznikal približne na štvrtýkrát, vždy sa menila téma. Pár dní pred termínom nakrúcania klipu som sa zobudila s tým, že potrebujem spracovať tému ´hlavne sa do mňa nezamiluj´. Vnímam to všade naokolo. Život ukazuje, že je dôležité hrať fér a jednať na rovinu. A to som chcela podčiarknuť, aby ľudia úprimne vyjadrili svoje postoje a pocity," približuje Tina genézu novinky, ktorá vznikla v režisérskej produkcii Cesar Production. Myšlienka "hlavne sa do mňa nezamiluj" je kinematograficky spracovaná z pohľadu herečky a influencerky Clarisse Taty. O mix master a celkovú hudobnú produkciu sa postaral Fillipian.So sólovou skladbou "11" prichádza Tina po dvoch rokoch, fanúšikom sa doteraz pripomínala v songoch, v ktorých participovala ako hosť. "Pripravujem single v žánroch, ktoré som ešte nerobila a som rada, že aj po 20 rokov na scéne mám stále možnosť priniesť niečo nové. Presne ako aj tento 80´s sound," dodáva speváčka.Námet na klip vznikal podľa tvorcov postupne a veľmi spontánne, keď Tine poslala poslednú verziu textu talentovaná mladá speváčka Laris. "Laris mala moje prozaické poznámky a mala voľnú ruku na to, ako ich zapracovať. A urobila to fantasticky. Hlavná myšlienka klipu je oslava slobody a úprimnosť," objasňuje oslávenkyňa Tina. Novou piesňou urobila radosť svojim fanúšikom i sebe symbolicky 11. marca – v deň svojich narodenín.