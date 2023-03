Video: Už aj Robo Opatovský má svoju Lásku

Tú nahral spolu s Romanom Mečiarom, text napísal Michal Mifkovič, hudobnú produkciu zabezpečil Randy Gnepa a videoklip natočil Jakub „Točič“ Chochula. Novinka už pri svojom vzniku zachránila jednému z autorov tichú domácnosť.

„Už aj ja mám svoju Lásku. Tak ako ju má aj Marcel Palonder, Elán a ďalší poprední slovenskí umelci,“ vyznal sa celoživotný romantik Robo Opatovský. Skladbu odpremiéroval symbolicky na Deň žien počas svojho koncertu v Trnave. „Pesnička má už niekoľko rokov. Čakal som na ten správny text. Nechcel som, aby to bola presladená balada,“ prezradil. Slová vyšli z pera textára Michala Mifkoviča, ktorý prezradil: „Robo mi poslal demo v čase, kedy som mal takpovediac tichú domácnosť. Text zo mňa vyšiel veľmi rýchlo a akonáhle som ju zahral mojej žene, tak sa rozcítila a tichá domácnosť bola zažehnaná.“

Pieseň Láska nahrával Opatovský opäť v tandeme s gitaristom Romanom Mečiarom. „Aj tentokrát som si dal záležať na tom, aby znela nadčasovo a bola kvalitne hudobne zaranžovaná. Aj preto som oslovil na produkciu Randyho Gnepu,“ povedal spevák. Ten verí, že sa mu podarilo napísať pesničku, ktorá rozžiari ľudí, prinesie svetlo a lásku. V tomto duchu pripravil aj videoklip, v ktorom však nevidno žiaden zamilovaný pár.

„S režisérom Kubom Točičom sme sa rozprávali o tom, že by sme chceli trochu abstraktnejší videoklip. Obaja sme to cítili tak, že by tam malo byť niečo alebo niekto, kto bude symbolizovať najkrajšiu emóciu - lásku a zhodli sme sa, že najlepšie je, keď ju prezentuje žena krásnym tancom,“ objasnil Robo Opatovský. Oslovili teda Mariannu Navarovú. „Táto talentovaná tanečníčka z Nitry stvárnila lásku úplne bravúrne, nádherne. Jej tanec sme ešte spomalili, čím sme zvýraznili jej ladnosť,“ dodal. Videoklip sa nakrúcal na dvoch miestach – v štúdiu a v priestoroch pezinského Zámku Šimák. V refréne sa spieva: „Láska, láska, kde sa ukrývaš?“ Niekedy tá pravá láska príde k niekomu úplne odrazu, niekedy ju môžeme hľadať celý život, niekto má to šťastie, že má lásku na celý život, niekto len na chvíľu a práve tým tancom je táto emócia prezentovaná.

Ostatný „nevianočný“ album Roba Opatovského Modlím sa hudbou 2020-2010 vyšiel v roku 2020. „Je nad slnko jasné, Muž a žena, Ruku na srdce a Láska sú štyri single, ktoré už vyšli a budú na novom albume. Ten by mal vyjsť na jar budúceho roka. K tomu bude aj väčšie turné s prekvapeniami, hosťami. Dovtedy však ešte stihnem jeden letný a ďalší jarný singel,“ povedal s tradičným úsmevom na perách spevák.

Aj tento rok si však fanúšikovia speváka užijú jarné koncerty, ktoré odštartoval v Trnave. „Zahráme nielen novú skladbu Láska, ale aj Muž a žena, Modlím sa hudbou, Keď muž miluje ženu a ďalšie moje pesničky. Už teraz sa veľmi teším,“ povedal R. Opatovský. Vstupenky na koncerty sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

Robo Opatovský – Láska:

Robo Opatovský – Jarné koncerty 2023

22.4. Nitra

28.4. Košice

29.4. Michalovce

1.6. Bratislava