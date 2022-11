Spevák Adam Pavlovčin vydal debutový album Age of Adonxs

Adam Pavlovčin, slovenský spevák s výrazným hlasom, skladateľ, model a tanečník, ktorý dnes už vystupuje pod umeleckým menom Adonxs, vydáva debutový album s názvom Age of Adonxs.





Po vydaní dvoch úspešných singlov Moving On a Game, ktoré si držali popredné miesta v rádiových rebríčkoch a po zverejnení emotívnej balady Cold Summer, môžu sa fanúšikovia tešiť na ďalších sedem skladieb, ktoré doplnia albumovú zostavu. Hitovka Game obsadila na osem týždňov prvú priečku a pozíciu najhranejšej slovenskej skladby v slovenskom éteri a skladba Moving On sa držala dvanásť týždňov v TOP 10 v rámci hitparády najhranejších slovenských a českých piesní."Je to pre mňa obrovský míľnik mojej hudobnej kariéry a mám z albumu naozaj veľkú radosť. Je to moja osobná, v niečom až intímna výpoveď a mám pocit, že skladby dokážu previesť poslucháča celou škálou emócií a pocitov. Na albume ponúkam od dynamických skladieb, zmyselných textov, sentimentálnych balád až po rádiové hity," odkazuje fanúšikom Adonxs. Názov albumu Age of Adonxs predznamenáva príchod nového vetra na česko - slovenskú hudobnú scénu, ako aj Pavlovčinov debut po víťazstve v speváckej súťaži Super Star.Na albume spolupracoval so svojím stálym tímom producentov Marekom Rakovickým, Oliverom Fillnerom a Tomášom Lobbom zo štúdia Lavagance. Celý album zmajstroval Dave Kutch, ktorý okrem iného spolupracuje celosvetovo s umelcami ako Dua Lipa, The Weeknd, Lana Del Rey či Billie Eilish. Skladby z nového albumu si budú môcť jeho fanúšikovia vypočuť už na Adonxs On Tour, ktoré začína 16. novembra v Trenčíne, ďalšími zastávkami budú Košice, Bratislava, Brno, Ostrava a Praha.