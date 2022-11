VIDEO: Adam Ďurica pripravil výberovku s názvom Hity

Adam Ďurica pripravil album hitov, ktorý mapuje jeho hudobnú cestu od roku 2008. Ponúka na ňom rovný tucet piesní z jeho autorského pera.





Na albume si fanúšikovia nájdu jeden z jeho prvých hitov Bez servítky z roku 2008. "Je to skladba, ktorá sa objavila na výberovke s názvom Mladá vlna, ale na albume sa objavila až o pár rokov neskôr," hovorí spevák. Samozrejme, nechýba Mandolína, Holubička, Neľutujem, či minuloročný duet s Emmou Drobnou, Naše hriechy, z rovnomenného albumu, ktorý už získal aj ocenenie zlatý album."To, že sa z pesničky stáva naozajstný hit, som zažil asi prvýkrát pri skladbe Neľutujem, ktorý sme na koncerte zahrali skoro na konci, a vtedy sa dav rozospieval, a ja si dodnes pamätám, ako sme ju museli hrať ešte raz, pretože si ju ľudia na tom koncerte doslova vyspievali," spomína Adam a dodáva: "Musím povedať, že to tak akosi na koncertoch funguje aj dnes. A čo má ešte viac teší, že nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Veľakrát som hovoril, že každou ďalšou skladbou sa nejaká kapitola končí a ďalšia otvára, a Hity to len potvrdzujú. Pracujem už na nových skladbách, popri koncertoch sa nám podarilo nahrať s Raegom novinku Dobre Viacmenej, tiež sme nahrali zopár skladieb v štúdiu naživo. Ako to vyšlo, si môžete pozrieť vo videoklipe, ktorý sme nahrali v štúdiu Birdland."