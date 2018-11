Michael Steven Bublé

Michael Steven Bublé zatiaľ vydal deväť štúdioviek – BaBalu (2001), Dream (2002), Michael Bublé (2003), It's Time (2005), Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), Christmas (2011), To Be Loved (2013) a Nobody But Me (2016), pričom s predposlednými štyrmi menovanými dobyl americký rebríček Billboard 200.



Okrem toho má na konte tri koncertné nahrávky a deväť EP. Získal napríklad štyri ceny Grammy, trinásť Juno Awards či jednu American Music Award.





BRATISLAVA 10. novembra (WebNoviny.sk) – Kanadský spevák Michael Bublé dostane vlastnú hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Jej slávnostné odhalenie je naplánované na 16. novembra. Reč by mali pri tejto príležitosti predniesť hudobný producent a textár David Foster, ako aj vdova po Elvisovi Presleym Priscilla.Bublého hviezda bude na Hollywoodskom bulvári v poradí už 2 650. a jej odhalenie sa bude časovo zhodovať s vydaním Bublého desiateho albumu s názvom Love.Informácie pochádzajú z webstránky www.orf.at a archívu agentúry SITA.