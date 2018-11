V Seville zverejnili nominácie na Európske filmové ceny 2018

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Sevilla 10. novembra (TASR) - Nominácie na Európske filmové ceny, ktoré udelia 15. decembra na galavečere v španielskej Seville, zverejnila Európska filmová akadémia v sobotu v rámci festivalovej prehliadky v rovnakom meste. O laureátoch trofejí v jednotlivých kategóriách rozhodne hlasovanie viac ako 3500 členov Európskej filmovej akadémie.O cenu určenú pre najlepší európsky film sa popasujú tvorcovia piatich filmov, a to Gräns (Hranica), ktorý nakrútil rodák z Iránu Ali Abbasi v švédsko-dánskej koprodukcii, Zimna wojna (Studená vojna) poľského oscarového tvorcu Pawla Pawlikovského, dráma Dogman, ktorú nakrútil taliansky filmár Matteo Garrone v taliansko-francúzskej koprodukcii, belgicko-holandská koprodukcia Girl (Dievča), ktorá vznikla na základe inšpirácie tvorcu Lukasa Dhonta novinovým článkom a film Lazzarro felice (Šťastný Lazzaro) z dielne talianskej režisérky Alice Rohrwacherovej, ktorý vznikol v taliansko-francúzsko-nemecko-švajčiarskej koprodukcii.Režiséri štyroch z týchto filmov figurujú medzi adeptmi na ocenenie za najlepšiu réžiu, a to Ali Abbasi (Gräns), Pawel Pawlikowski (Zimna wojna), Matteo Garrone (Dogman) a Alice Rohrwacherová (Lazzaro felice). Piatyn nominovaným v tejto kategórii je izraelský filmár Samuel Maoz za snímku Foxtrot.Za kreácie hlavných postáv z piatich celovečerných snímok nominovaných v kategórii najlepší európsky film roka figurujú medzi kandidátkami na trofej za najlepší ženský herecký výkon tri herečky a medzi nominovanými na trofej za najlepší mužský herecký výkon ich traja kolegovia.V ženskej kategórii ide o Joannu Kuligovú za výkon vo filme Zimna wojna, Evu Melanderovú za kreáciu v snímke Gräns a Albu Rohrwacherovú (sestru režisérky) v snímke Lazzaro felice. V súboji o Európsku filmovú cenu ich doplnia ešte Marie Bäumerová z Nemecka za stvárnenie lgenedárnej Romy Schneiderovej v snímke 3 dni v Quiberone, Islanďanka Halldóra Geirhardsdóttir za výkon v islandsko-francúzsko-ukrajinskej koprodukcii s anglickým distribučným názvom Woman at War a Bárbara Lennieová zo Španielska za kreáciu titulnej postavy v španielsko-francúzskom filme Petra.V mužskej budú ašpirantmi na Európsku filmovú cenu Marcello Fonte (Dogman), Tomasz Kot (Zimna wojna) a Victor Polster (Girl), ako aj švédsky herec Jakob Cedergren za kreáciu vo filme Tiesňové volanie, jeho britský kolega Rupert Eeverett za postavu Oscara Wilda v medzinárodnej koprodukcii Šťastný princ a ďalší švédsky here Sverrir Grudnason, predstaviteľ legendárneho tenistu Björna Borga z filmu Borg/McEnroe.Laureát Európskej filmovej ceny za najlepší dokumentárny film roka na starom kontinente vzíde z pätice A Woman Captured, snímky maďarskej filmárky Bernadett Tuzaovej-Ritterovej, ktorý vznikol v maďarsko-nemeckej koprodukcii, diela švédskej filmárky Jane Magnussonovej Bergman - Ett Ar, Ett Liv, ktorý vznikol v koprodukcii s Nemeckom, Of Fathers and Sons režiséra Talala Derkiho, rodáka zo Sýrie žijúceho v Berlíne,na ktorého vzniku sa podieľali popri Sýrii a Nemecku aj Libanon a Katar, The Distant Barking of Dogs rodáka z dánskej Kodane - režiséra Simona Lerenga Wilmonta v koprodukcii troch škandinávskych krajín- Dánska, Fínska a Švédska, ako aj španielsko-americká koprodukcia The Silence of Others režisérskej a producentskej dvojice Almudena Carracedová & Robert Bahar.Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke Európskej filmovej akadémie.Ceny udelia aj v ďalších kategóriách, ako napríklad najlepší scenár, najlepší krátkometrážny film, najlepšia komédia alebo najlepší animovaný film roka.Už od októbra je známe, že čestnú Európsku filmovú cenu si za prínos k svetovej kinematografii prevezme britský herec Ralph Fiennes známy okrem iného z oscarového filmu Anglický pacient a trofej za celoživotné dielo španielska herečka Carmen Maura známa z viacerých diel oscarového režiséra Pedra Almodóvara.