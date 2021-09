Spevák R. Kelly mal sexuálne zneužívať ženy aj deti, uznali ho vinným vo všetkých bodoch obžaloby

Obvinený z priekupníctva

Obete vyberali aj na koncertoch

Spolupracovníci priznali vinu

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Amerického speváka R. Kellyho uznali vinným z využitia jeho slávy na sexuálne zneužívanie žien a detí počas dvoch desaťročí. Za vinného vo všetkých bodoch obžaloby ho vyhlásila porota po dvoch dňoch rozhodovania. Vyhlásenie trestu je naplánované na 4. mája, pričom spevák by mohol skončiť za mrežami do konca života, informuje spravodajský portál BBC.Porota dospela k záveru, že R. Kelly, vlastným menom Robert Sylvester Kelly, bol vodcom násilnej a nátlakovej skupiny, prostredníctvom ktorej lákal ženy a deti na sexuálne zneužívanie, vykorisťoval ženy v rôznych amerických štátoch a vyrábal detskú pornografiu.Okrem ôsmich bodov obžaloby zo sexuálneho vykorisťovania ho porota uznala vinným aj z priekupníctva, čo je obvinenie obyčajne používané proti organizovaným zločineckým skupinám. Prokurátori počas procesu totiž priblížili ako mu jeho manažéri, ochrankári a ďalší členovia jeho tímu pomáhali v jeho zločinných aktivitách.Počas šesťtýždňového procesu na federálnom súde vypovedalo jedenásť žalobcov - deväť žien a dvaja muži, ktorí popísali sexuálne ponižovanie a násilie z interpretovej strany. Jedna žena napríklad vypovedala, že ju R. Kelly uväznil, nadrogoval a znásilnil.Podľa súdnych dokumentov spevák, známy najmä pre svoj oceňovaný hit I Believe I Can Fly, psychicky týral svoje obete. Nemohli používať kúpeľňu alebo jesť bez jeho povolenia, kontroloval, čo majú oblečené, a nútil ich hovoriť mu „otecko“.Obete často vyberali z účastníkov jeho koncertov alebo ich nalákali na pomoc s ich začínajúcou hudobnou kariérou po náhodných stretnutiach s R. Kellym. Po tom, ako sa pridali k jeho tímu, však zistili, že podliehajú prísnym pravidlám, ktorých porušenie sa agresívne trestalo.Súd si tiež počas procesu vypočul, ako R. Kelly nelegálne získal potrebné dokumenty na to, aby sa mohol zosobášiť s neplnoletou speváčkou Aaliyah. Umelkyňa, ktorá zomrela pri nehode lietadla v roku 2001, mala v čase sobáša 15 rokov.Ženy, ktoré proti spevákovi vypovedali, vyjadrili po vyhlásení verdiktu úľavu. „Som pyšná na ženy, ktoré boli schopné povedať pravdu,“ povedala jedna z nich Lizette Martinez.Prokurátorka Jacquelyn Kasulis na tlačovej konferencii v pondelok povedala, že porota vyslala správu ďalším mocným mužom, ktorí sú ako R. Kelly. „Nezáleží na tom, ako dlho, dlhá ruka zákona vás dolapí,“ povedala.R. Kellyho právnik Deveraux Cannick povedal novinárom, že jeho klient neočakával verdikt vinný. Vláda si podľa neho vybrala verziu udalostí, ktoré podporovali jej naratív.Spevák ešte čelí procesu v Chicagu v spojitosti s detskou pornografiou a bránením úradnému výkonu. V štátoch Illinois a Minnesota tiež čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania. Pred 13 rokmi ho pritom v štáte Illinois zbavili obvinení z detskej pornografie.Najmenej dvaja bývalí spolupracovníci speváka priznali vinu v samostatných pojednávaniach súvisiacich s pokusmi o umlčanie jeho žalobcov.