Slovenská filharmónia si uctí obete pandémie COVID-19 formou koncertu

28.9.2021 - Na tohtoročných Bratislavských hudobných slávnostiach (BHS) si Slovenská filharmónia uctí obete pandémie COVID-19. Verdiho Requiem zaznie pod taktovkou francúzskeho dirigenta Emmanuela Villauma."Slovenská filharmónia – BHS uvádzajú Verdiho Requiem na pamiatku všetkých obetí pandémie COVID-19. "Týmto koncertom vzdávame úctu obetiam pandémie a vyjadríme poctu a obdiv všetkým, ktorí stáli v prvej línii boja s koronavírusom," uviedla pre médiá manažérka BHS Izabela Pažítková.Monumentálne dielo Giuseppe Verdiho uvedie so Slovenskou filharmóniou, Slovenským filharmonickým zborom a kvartetom vynikajúcich zahraničných sólistov francúzsky dirigent Emmanuel Villaume. Requiem vzniklo v roku 1874 ako tryzna za Alessandrom Manzonim, vrcholným predstaviteľom talianskeho literárneho romantizmu, ktorého mal Verdi vo veľkej úcte. Výber práve tohto vrcholného diela symbolizuje poctu zosnulým.56. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti odštartoval 24. septembra. Do 10. októbra na ňom zaznie postupne 18 koncertov v podaní prestížnych zahraničných orchestrov, sólistov a dirigentov a vynikajúcich slovenských interpretov. Slovenská filharmónia ako rezidenčný orchester festivalu sa predstaví na štyroch z nich. Koncert venovaný obetiam koronavírusu sa uskutoční v stredu 29. septembra o 19:30 a bude ho možné sledovať aj online prostredníctvom stránky stream.filharmonia.sk Myšlienku koncertu podporujú aj pozostalí po obetiach pandémie z občianskeho združenia Skutočné obete. "Covid-19 na Slovensku o život pripravil viac ako 15 000 ľudí. Za každým týmto číslom pritom stojí rodina a príbeh, skutočné obete a skutoční ľudia, ktorí tu dnes mohli byť, avšak kvôli pandémii už nie sú medzi nami. Chceme, aby sa na nich nezabudlo, a zároveň cítime, že si potrebujeme pripomínať zdrvujúci dosah pandémie, ktorý navždy tragicky poznačil nielen desaťtisíce rodín obetí, ale celú našu spoločnosť," uviedla Lenka Straková, jedna zo zakladateliek OZ Skutočné obete.V súvislosti s potrebou pripomínania si obetí pandémie iniciovalo občianske združenie Skutočné obete taktiež výstavbu centrálneho Pamätníka obetí COVID-19, ktorý by mal byť pre celý národ dôstojnou pripomienkou, vyjadrením úcty a skutočnej solidarity s obeťami a ich pozostalými. Nachádzať by sa mal v Bratislave a financovaný bude z príspevkov z transparentného účtu.Viac informácií k Pamätníku nájdete na www.skutocneobete.sk