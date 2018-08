Spevák Rod Stewart draží svoj nábytok, záujemcovia budú môcť získať vyše 60 predmetov

Sir Roderick David "Rod" Stewart

počas kariéry pôsobil v niekoľkých kapelách. V 60. rokoch minulého storočia sa stal členom už nefungujúcej formácie The Jeff Beck Group, s ktorou vydal albumy Truth (1968) a Beck-Ola (1969). Z



námy je tiež z kapely Faces a jej nahrávok First Step (1970), Long Player (1971), A Nod Is as Good as a Wink... to a Blind Horse (1971) a Ooh La La (1973). Na konte má tri desiatky sólových albumov. Držiteľa Grammy či BRIT Award uviedli v roku 1994 do Rock'n'rollovej siene slávy ako sólového umelca a v roku 2012 mu vzdali rovnakú česť aj ako členovi spomínaných Faces.





BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) - Britský spevák Rod Stewart ponúkne v aukcii niektoré kúsky z jeho nábytku. Záujemcovia a záujemkyne si budú môcť zaobstarať vyše 60 predmetov v hodnote od 60 do 3000 libier (v prepočte od 67 do viac ako 3300 eur).Medzi nimi napríklad kreslo s potlačou leopardej srsti, sochu hráča na bendžo, zrkadlá z konca 19. storočia, pár pozlátených stolíkov či súpravu pozlátených dvojramenných nástenných svietidiel.Dražba sa uskutoční 11. septembra prostredníctvom aukčného domu Sworders Fine Art Auctioneers v Essexe a podľa odhadov by mohla vyniesť až do 40-tisíc libier (takmer 45-tisíc eur).Podľa Johna Blacka, jedného z riaditeľov aukčného domu, sa 73-ročný muzikant, ktorý má sídlo v obci Sheering v Essexe, na nich obrátil pretože chcel miestnu firmu. "Bolo naozaj milé, že zavolal," uviedol a dodal, že "je to naozaj dobrý dekoratívny nábytok, pekné stoly a nástenné lampy. Je to celé veľmi rock'n'rollové."