Spevák Stevie Wonder na jeseň podstúpi transplantáciu obličky

Americký spevák, skladateľ a hudobník Stevie Wonder. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 7. júla (TASR) - Americký spevák, skladateľ a multiinštrumentalista Stevie Wonder oznámil, že na jeseň podstúpi transplantáciu obličky, uviedla agentúra AP.Oznámenie urobila 69-ročná hudobná legenda pred návštevníkmi svojho sobotňajšieho koncertu v Anglicku.Wonder uviedol, že urobí ešte tri koncerty a potom v septembri pôjde na spomínanú operáciu. Povedal, že má darcu a dodal, že, za čím nasledovalo masívne povzbudenie od publika.Spevák vyhlásil, že nechcel, aby sa jeho fanúšikovia dozvedali klebety. Nedávno sa totiž objavila správa, že čelí vážnemu zdravotnému problému.Wonder vystupoval ako súčasť letného koncertu v londýnskom Hyde Parku. Divákom povedal, že je tam, aby sa s nimi podelil o svoju lásku a poďakoval im za tú ich. Na koncerte odzneli hity ako Superstition, I Wish či I Just Called To Say I Love You.