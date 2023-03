SPF ochrana na celý rok

Ochrana SPF počas celého roka je nevyhnutná pre zdravú a mladistvo vyzerajúcu pokožku. Mnohí ľudia si spájajú používanie opaľovacieho krému, spreja či oleja len s horúcim počasím a pobytmi na pláži, ale pravdou je, že UV žiarenie je prítomné počas celého roka, a to dokonca aj cez zamračené dni. Tieto lúče môžu spôsobiť poškodenie pokožky, čo vedie k jej predčasnému starnutiu, vzniku vrások, pigmentových škvŕn a v tých najhorších prípadoch dokonca k rakovine kože. Preto je nevyhnutné zaradiť SPF ochranu do každodennej starostlivosti o pleť bez ohľadu na ročné obdobie, aj keď s prichádzajúcim letom je potreba naozaj akútna.

Aké produkty používať?

Našťastie existuje veľa možností ochrany SPF na celý rok, od ľahkých krémov až po tónovacie hydratačné krémy, ktoré zároveň nahradia u žien make-up. Hľadajte krém s SPF ochranou aspoň 30 (ideálna je však 50-tka), ktorý chráni pred UVA aj UVB žiarením.

Ak sa obávate mastného pocitu tradičných opaľovacích krémov, vyskúšajte prípravky na minerálnej báze, ktoré zabezpečia prirodzený, matný povrch. Širokú ponuku krémov s faktorom má teraz 101 Drogerie, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze. Produkty s vysokým ochranným faktorom tak už nájdete nielen v lekárňach, ale aj bežných drogériách vo vašom meste. Nezabúdajte na ich dennodenné používanie, veď prevencia je kľúčom k úspechu.

Prečo krémy s faktorom zaradiť do dennej rutiny?

Ochrana SPF vám nielenže pomôže predchádzať poškodeniu pokožky a vzniku rakoviny kože, ale zároveň udrží váš vzhľad v čo najlepšom stave. Slnečné žiarenie je hlavnou príčinou vzniku vrások, jemných liniek a tmavých škvŕn, takže zaradenie opaľovacieho krému do vašej rutiny vám pomôže udržať mladistvý a žiarivý vzhľad pokožky. Navyše je to jednoduchý a cenovo dostupný spôsob, ako sa starať o svoju pokožku a predchádzať jej budúcemu poškodeniu.

Možno sa pýtate (a to najmä ženy), do ktorého kroku pri rannej starostlivosti o pleť by ste mali natieranie faktorom zaradiť. Jednoduchým vysvetlením, ako SPF funguje, je to, že krém či iná forma produktu vám na pokožke vytvorí akýsi film, cez ktorý sa do pokožky už ďalšia kozmetika nedostane. Preto je nevyhnutné najskôr použiť denný krém (prípadne očný) a až následne naň príde ochranný faktor. Naň potom môžete pokojne naniesť ešte make-up. Silná SPF 50 a jej jeden ranný náter vám bude na tvári pokojne stačiť aj na celý deň, ak berieme do úvahy, že nie ste pri mori, nepotíte sa a je bežný deň. V opačnom prípade sa nezabúdajte počas dňa znovu natierať, najmä ak budete tráviť čas vonku na priamom slnku a budete chodiť do mora či bazéna.

Kroky, ktoré dodržiavajte spolu s používaním správnej kozmetiky

Dôležité je tiež pamätať na to, že ochrana SPF nie je určená len na to, keď trávite čas vonku. Aj keď ste celý deň v interiéri, stále ste vystavení UV žiareniu cez okná a iné zdroje. Preto je dôležité, aby ochrana SPF bola súčasťou vašej každodennej rutiny, aj keď neplánujete stráviť veľa času na priamom slnku.

Okrem používania výrobkov s ochranným faktorom SPF existujú aj ďalšie kroky, ktoré môžete podniknúť na ochranu svojej pokožky pred škodlivými slnečnými lúčmi. Nosenie ochranného oblečenia, ako sú klobúky a ľahké topy s dlhými rukávmi, môžu pomôcť chrániť vašu pokožku. Pre deti je vhodné pri vode používať UV plavecké oblečenie, ktoré rýchlo schne a neustále dbať na pokrývku hlavy. Biele bavlnené oblečenie je tiež vhodné ako stupeň ochrany. Dôležité je aj vyhýbať sa pobytu na slnku v čase najväčšieho slnečného žiarenia, ktoré je v lete zvyčajne medzi 11. a 15. hodinou.