SPF: Pozemkový fond za neoprávnené čerpanie agrodotácií nezodpovedá

Bratislava 3. augusta (TASR) – Slovenský pozemkový fond (SPF) nemá zo zákona žiadnu kompetenciu pri poskytovaní či kontrole oprávnenosti čerpania priamych platieb alebo dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Fond aj PPA sú dva samostatné subjekty s úplne odlišnými oprávneniami, ktoré si do svojich činností nezasahujú a ani ich nekontrolujú. Uviedol to hovorca SPF Martin Kormoš.Pozemkový fond podľa jeho informácií vykonáva správu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky. Taktiež nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov. Tieto pozemky prenajíma žiadateľom podľa zákonom stanovených kritérií. Inými slovami, každý žiadateľ o nájom musí spĺňať základné podmienky, a to bez ohľadu na to, či ide o mladého, malého farmára či veľký podnik. Pôda nie je teda farmárom "prideľovaná", ale sa prenajíma podľa presných kritérií stanovených v zákone.SPF podľa Kormoša taktiež poskytuje reštitučné náhrady oprávneným osobám v zmysle právoplatných rozhodnutí o priznaní práva na náhradu a vydáva stanoviská pre osobitné správne konania, ak sa týkajú pozemkov v jeho správe alebo nakladaní. Fond môže v zákonom určených prípadoch pozemky predať, zriadiť k nim vecné bremeno a dohodnúť sa na zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva.Dodal, že v záujme Slovenského pozemkového fondu ako samostatnej organizácie, ktorá nespadá pod žiadne ministerstvo, a ktorej činnosť kontroluje Rada fondu, je spolupracovať s inými štátnymi orgánmi a inštitúciami a podieľať sa tak okrem iného na ochrane pôdy ako slovenského prírodného dedičstva.