Števulová: Unesený Vietnamec by mohol od Slovenska vymáhať škodu

Bratislava 3. augusta (TASR) - Unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh by mohol na Slovensko podať trestné oznámenie či vymáhať škodu. Myslí si to riaditeľka Ligy za ľudské práva a právnička Zuzana Števulová.napísala na sociálnej sieti Števulová.Poukázala na to, že vo všetkých týchto prípadoch boli Macedónsko, Taliansko, Rumunsko, Poľsko a Litva uznané za zodpovedné za porušenia práv týchto ľudí.doplnila Števulová.