Spievankovo pokračuje so Zázračným pokladom po Slovensku aj na jar

Detský projekt Spievankovo sa rozhodol pokračovať s úspešným dobrodružným koncertom Zázračný poklad aj na jar. "Spievanka a Zahrajko sa vyberú naprieč celým Slovenskom," informuje PR manažérka Nora Krchňáková o pokračovaní šou, ktorá v sebe spája naživo hraný koncert s hercami a hudobníkmi plný autorskej hudby.





Každá krajina ukrýva svoje tajomstvo a Spievankovo nie je výnimkou. Keď boli Spievanka a Zahrajko ešte malí, prisnil sa im nevšedný sen o truhlici s pokladom, ktorý je ukrytý iba pre nich. Je jasné, že ho musia nájsť. To je predstavenie Zázračný poklad, ktoré zapôsobilo na malých aj veľkých divákov. V zaujímavom príbehu sa stretli obľúbené zvieratká a postavičky.Predstavenie spájajúce divadlo a projekcie doplnili autori dokrútkami z exteriéru. "Vniesli do vystúpenia ešte väčšiu uveriteľnosť príbehu," vysvetľuje speváčka, skladateľka a umelecká riaditeľka Spievankova Mária Podhradská.Pre veľký záujem sa tvorcovia rozhodli pokračovať v turné aj na jar. Diváci sa podľa Podhradskej môžu tešiť na nové interaktívne predstavenie. "Spolu s deťmi budeme hľadať čarovný poklad, v ktorom sú schované čarovné zvončeky, ktoré plnia všetky naše sny," približuje program, ktorý autori pripravovali štyri mesiace. "Je to výpravný rodinný muzikál s bohatými kostýmami, rekvizitami a scénou. Opäť plný autorskej hudby a tanca z dielne Spievankova v sprievode živej kapely," hovorí Podhradská k predstaveniu, na ktorom sa deti naučia, aké je dôležité pomôcť kamarátovi v núdzi. V úlohe Spievanky sa predstavia Simona Fedorková a Miška Trokanová. Rolu Zahrajka stvárni Peter Szolloš.Koncert trvá asi 60 minút a je vhodný pre deti od dvoch rokov. Spievankovo a zázračný poklad 2024 odštartuje svoju jarnú púť 2. marca v Košiciach.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/SPIEVANKOVO-a-zazracny-poklad-28509?ID_partner=60