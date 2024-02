Vitamín K je najmenej známy, ale ma zaujímavé účinky

Aké sú jeho účinky a prínosy pre človeka a v čom je tak zaujímavý?

Vitamín K2 na kosti

Predstavte si, že pri každom pohybe, každej fyzickej aktivite aj počas odpočinku telo pracuje a pôsobí na naše kosti. Keby sme im nikdy počas života nedodali vápnik, úplne by sa vytratili . Je to síce absurdné a prehnaná predstava, ale poslúži nám k vizualizácii toho, čo vlastne vitamín K2 dokáže.

Ten totiž funguje ako „údržbár“ kostí. Udržuje naše kosti zdravé . Každý deň všetci prijmeme v potrave dostatočné množstvo vápnika. Avšak ako ho dostať zo žalúdka, z krvi, z orgánov až do kostí? Práve k tomu slúži vitamín K2 .

Udržuje zdravé cievy

Okrem toho je jeho druhým prínosom údržba zdravých ciev . Ak by sme jedli príliš veľké množstvo vápnika a nedostávali ho z krvi do kostí, kam správne patrí, nakoniec by sa nám tepny vápnikom úplne zaniesli a upchali. A to už je dosť závažný problém.

Ako spoznáte, že máte vitamínu K2 nedostatok?

Jeho dostatočné množstvo v tele je preto pre zdravý vývoj kostí a kardiovaskulárneho systému zásadné. Ako však spoznáte, že ho máte v tele málo?

Príznaky sú veľmi všeobecné – bolesti hlavy, chrbta, svalov a kostí, únava, malátnosť, svalová slabosť. Podľa nich to vyzerá, že prakticky každý z nás má niekedy nedostatok vitamínu K2. Aby ste mali istotu, museli by ste ísť na odborné vyšetrenie, ktoré by na jeho nedostatok upozornilo.

Odporúčaná denná dávka vitamínu K2 podľa zdravotníckych organizácií je 45 mikrogramov. Získať túto dávku vitamínu K2 v bežnej strave nie je vôbec jednoduché. Takéto množstvo získate, ak vypijete 5 litrov mlieka alebo zjete 5 litrov jogurtu, 80 gramov jemného syra, 140 gramov vajec alebo 4,4 kilogramu hovädzieho mäsa.

Nezabúdajte teda na K2 a snažte sa zaistiť jeho dostatočný príjem.