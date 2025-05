Spíme málo a zle. Tretina Slovákov si počas týždňa dopraje len minimum spánku

8.5.2025 (SITA.sk) - Počas pracovného týždňa spáva tretina Slovákov len štyri až šesť hodín denne. Ukazujú to výsledky prieskumu výskumnej agentúry ResSOLUTION Group v spolupráci s Nielsen

Dáta boli zbierané metódou online zberu dát, a to na 500 internetových respondentoch z National Sample SK (predtým Slovenský národný panel) vo veku viac ako 15 rokov.

Viac spánku si Slováci doprajú počas voľných dní

Najčastejšie si pomáhajú bylinkami

Upokojujúcu hudbu využívajú skôr mladší

































Problémy pred spaním sú častým javom

































Ideálnych sedem až osem hodín spí počas pracovných dní 59 percent respondentov, pričom najčastejšie ide o ľudí starších ako 55 rokov (63 percent z nich). Dve percentá opýtaných uvádzali, že počas pracovných dní spávajú menej než štyri hodiny. V nepracovné dni si Slováci spánku doprajú viac. Sedem až osem hodín počas dní voľna spáva 57 percent respondentov.Bezmála štvrtina opýtaných, 24 percent, spí v nepracovné dni deväť až desať hodín. Ide najmä o ľudí vo veku 15 až 34 rokov (32 percent z nich). Rozdiel v porovnaní s pracovnými dňami je 20 percentuálnych bodov, vzhľadom na to, že takéto množstvo spánku si počas pracovných dní dožičia štyri percentá respondentov. Rovnako ako v prípade pracovných dní dve percentá respondentov uviedli, že spia menej než štyri hodiny. V nepracovné dni spáva štyri až šesť hodín 15 percent opýtaných.Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že 11 percent respondentov sa po prebudení vždy cíti dobre vyspatých a oddýchnutých. Väčšinou odpočinutých a len občas unavených je po prebudení 37 percent respondentov. Tretina opýtaných, konkrétne 34 percent, uviedlo, že to majú pol na pol.Temer stále je po prebudení unavených 15 percent respondentov. Najčastejšie takto odpovedali respondenti vo veku 15 až 34 rokov, a to pätina z nich (20 percent), a tiež 15 percent respondentov vo veku 35 až 54 rokov. Neustále unavené sú tri percentá opýtaných, bez rozdielu veku a pohlavia. Bezmála polovica účastníkov prieskumu, 48 percent, nepoužíva žiadne prípravky na podporu spánku.Bylinkovým čajom si občas pomôže 28 percent respondentov, pričom častejšie po ňom siahajú ženy (33 percent z nich, v porovnaní s 23 percentami mužov). Voľne dostupné lieky, ako sú tabletky, bylinkové prípravky či zmesi a minerály použije 17 percent respondentov, každý desiaty z nich aspoň občas na podporu spánku použije aj liek na predpis. Tieto najčastejšie využívajú ľudia vo veku 55 a starší, ide o 17 percent z nich.Akustické pomôcky, napríklad v podobe upokojujúcej hudby občas používa desatina opýtaných. V prieskume ich používanie uvádzali najčastejšie respondenti vo veku 15 až 34 rokov. Bolo ich 14 percent, naproti tomu vo vekovej kategórii 55 a viac rokov takéto pomôcky používajú občas štyri percentá opýtaných.Špeciálne aplikácie v mobile či inteligentných hodinkách na sledovanie spánku a jeho kvality pravidelne využíva 14 percent respondentov. Častejšie ide o mužov, je ich 18 percent, v porovnaní s 11 percentami žien. Najčastejšie tiež takéto aplikácie používajú mladí ľudia vo vekovej kategórii 15 až 34 rokov, a to 21 percent z nich.Medzi ľuďmi vo veku 35 až 54 rokov ich používa 14 percent a u ľudí nad 55 rokov je to šesť percent. Dve tretiny všetkých respondentov tieto aplikácie nepoužívajú vôbec, 19 percent ich použije občas.Kvalitu spánku a spánok samotný ovplyvňujú viaceré faktroy, napríklad aj to, čomu sa ľudia venujú pre spaním. Osemnásť percent opýtaných v prieskume uvádzalo, že denne alebo temer denne riešia v čase medzi večerou a spánkom niečo, čo ich môže rozrušiť. Ide napríklad o pracovné či rodinné záležitosti.Čosi vyše pätiny opýtaných (21 percent) uviedlo, že takéto veci rieši pred spaním dvakrát a štyrikrát týždenne, u 16 percent je to raz týždenne. Manej často rieši takéto záležitosti k večeru 32 percent respondentov a 13 percent uvádzalo, že ich nerieši vôbec.Negatívny vplyv na spánok môže mať aj modré svetlo z obrazoviek počítača, televízie či mobilu. Zhruba tretina respondentov (31 percent) uvádzala, že sa pred spaním usiluje modré svetlo obmedzovať. Činia tak najmä ľudia vo veku 15 až 34 rokov, a to 41 percent z nich. Vo vekovej skupiny 34 až 54 rokov to bolo 29 percent, a u 55-ročných a starších 21 percent.