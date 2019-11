Špionážna aféra v Srbsku je len ďalšou provokáciou, tvrdí Moskva

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Moskva/Belehrad 21. novembra (TASR) - Súčasná špionážna aféra v Srbsku je len ďalšou provokáciou pred blížiacimi sa schôdzkami na vysokej úrovni medzi Moskvou a Belehradom, vyhlásila vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.Kauza sa týka údajného pokusu ruského spravodajského dôstojníka naverbovať údajného vysokopostaveného funkcionára Srbska. Video z toho aktu sa objavilo na YouTube 17. novembra.citovala Zacharovovú agentúra TASS.dodala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí.Podľa informácií spravodajského servera B92.net je zmieneným ruským občanom Georgij Kleban - ruský spravodajský dôstojník, ktorý sa v súčasnosti v Srbsku nenachádza.Server B92.net ďalej citoval Relju Zeljského, vedúceho analytického oddelenia srbskej tajnej služby - Bezpečnostno-informačnej agentúry (BIA) -, ktorý potvrdil, že srbské bezpečnostné služby poznajú totožnosť osoby nazývanej, ako aj predmet obchodu. Nechce však o tom hovoriť, pretože to narúšaBIA potvrdila pravosť videa už skôr. Zeljski k tomu povedal, že scény na videu súa že domáce spravodajské služby spájajú všetky časti skladačky týkajúce sa tohto videa.Podľa Zeljského, pretože je to falošný záver, ani to nie jedodal Zeljski.Podľa servera B92.net, ktorý sa odvoláva na denník Novosti, je Kleban bývalým zástupcom ruského vojenského pridelenca akreditovaného v Belehrade.Identita údajnéhov Srbsku, ktorý dostáva úplatok a ktorého tvár vo videu je rozmazaná, je v tomto prípade najväčšou záhadou, píše denník Novosti.Podľa neho však s najväčšou pravdepodobnosťou nejde oani o štátneho zamestnanca. Podľa denníka existujú dokonca náznaky, že Klebanov kontaktuviedol denník.Podľa neho sú všetky motívy tejto operácie stále neznáme, ale je pravdepodobné, že záležitosť vytvoril Západ.uzavrel denník Novosti.Video sa objavilo na YouTube 17. novembra. Je na ňom zjavne vidieť, ako ruský diplomat podáva srbskému agentovi tašku počas stretnutia v Belehrade. Srb neskôr z tašky, ktorá vyzerá rovnako, vyberie obálku s peniazmi.Aj srbský minister obrany Aleksandar Vulin povedal pre tlačovú agentúru Tanjug, žeNaznačil, že táto záležitosť má spojitosť s rozhodnutím Srbska zotrvať vojensky neutrálne aj napriek tomu, že väčšina krajín v balkánskom regióne je v NATO.Agentúry AP pripomína, že Srbsko sa uchádza o členstvo v Európskej únii, ale udržiava úzke vzťahy aj s Ruskom. Srbsko prisľúbilo, že zostane mimo NATO, a odmieta sa pridať k západným sankciám voči Rusku za jeho kroky na Ukrajine.