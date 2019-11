Za ľudí pôjde do volieb samostatne, potvrdil líder strany A. Kiska

Na archvínej snímke exprezident Andrej Kiska. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Strana Za ľudí pôjde do parlamentných volieb 2020 samostatne, nebude vytvárať žiadnu koalíciu. Na štvrtkovom tlačovom brífingu to uviedol predseda strany Andrej Kiska.Krok zdôvodnil tým, že sa nezrealizovala predstava jeho strany o veľkej koalícii, v ktorej by sa spojili všetky opozičné demokratické subjekty, s ktorými by si strana Za ľudí vedela predstaviť zostavenie vlády. Zopakoval, že vytváranie predvolebnej koalície má zmysel len vtedy, ak jej percentá prevyšujú jednoduchý súčet percent jednotlivých strán. Preto podľa neho iniciovala strana Za ľudí už druhýkrát vytvorenie veľkej koalície v Bloku zmeny.uviedol Kiska. Poukázal pritom na to, KDH pri rokovaniach o tomto bloku zopakovala úmysel ísť do volieb samostatne a zo strany SaS bol záujem len o vytvorenie akejsi menšej koalície, zostavenej z SaS, PS-Spolu a Za ľudí.Napriek tomu, že zámer vytvoriť Blok zmeny sa nepodarilo zrealizovať, Kiska oznámil, že medzi odborníkmi z jednotlivých strán pokračuje spolupráca. Verí, že všetky strany dokážu relevantne osloviť voličov vo voľbách a po voľbách sa podarí koalíciu zostaviť.Strana Za ľudí navrhla vytvoriť koalíciu so stranami a hnutiami PS-Spolu, SaS, KDH a OĽaNO nazvanú Blok zmeny. Strana pre TASR v utorok (19. 11.) potvrdila, že exprezident a predseda Za ľudí Andrej Kiska absolvoval za posledný týždeň niekoľko stretnutí so všetkými demokratickými opozičnými stranami.