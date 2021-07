Špionážny softvér Pegasus mohol sledovať stovky svetových politikov, medzi možné terče spadá aj Macron

Vytipovali si vyše tisícky obetí

Spyware prenikne do ľubovoľného telefónu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa nachádza na zozname súčasných alebo bývalých najvyšších predstaviteľov krajín, ktorí mohli byť špehovaní prostredníctvom špionážneho softvéru Pegasus od izraelskej spoločnosti NSO Group. V utorok to uviedla organizácia Amnesty International. Francúzsky denník Le Monde dodáva, že okrem Macrona mohlo byť obeťou špionáže aj ďalších 15 členov francúzskej vlády. „Bezprecedentné odhalenie. Svetovým lídrom by mal prechádzať mráz po chrbte,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnés Callamardová. Zo zoznamu viac ako 50-tisíc čísel mobilných telefónov získaných parížskou neziskovou organizáciou Forbidden Stories a ľudskoprávnou skupinou Amnesty International identifikovali viac ako tisíc jednotlivcov, ktorí sa mohli stať terčom špehovania pomocou spomenutého malvéru.Bolo medzi nimi 189 novinárov, viac ako 600 politikov a vládnych predstaviteľov, najmenej 65 vedúcich pracovníkov obchodných spoločností, 85 ľudskoprávnych aktivistov a niekoľko hláv štátov - podľa The Washington Post sú medzi nimi prezident JAR Cyril Ramaphosa, marocký kráľ Mohammed VI. či egyptský premiér Mustafa Madbouly.Vyšetrovanie globálneho mediálneho konzorcia zverejnené tento týždeň odhalilo, že klienti NSO Group si vytypovali viac ako tisíc jednotlivcov v 50 krajinách na potenciálne špehovanie prostredníctvom spywaru Pegasus.NSO Group v odpovedi na otázky agentúry AP poprela, že by niekedy disponovala „zoznamom potenciálnych, minulých alebo existujúcich cieľov“. V samostatnom vyhlásení označila tvrdenia neziskovej organizácie Forbidden Stories za „plné nesprávnych predpokladov a nepotvrdených teórií“.Spoločnosť podotkla, že produkty predáva iba „prevereným vládnym agentúram“ na použitie proti teroristom a veľkým zločincom a že nemá žiadny prehľad o údajoch svojich zákazníkov.Pegasus dokáže preniknúť do ľubovoľného telefónu s operačným systémom Android alebo iOS. Poskytuje útočníkovi úplný prístup a nevyžaduje zapojenie sledovaného cieľa. Špionážny softvér sa dostane k fotografiám, videám, histórii vyhľadávania, správam a ďalšiemu obsahu, dokáže zaznamenávať telefónne hovory, zapnúť kameru i mikrofón v telefóne.