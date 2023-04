Spišiaci dali Zvolenčanom lekciu a v semifinálovej sérii vedú 1:0, góly strieľal aj Réway

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti HK Grotto Spišská Nová Ves v nedeľňajšom prvom zápase semifinále play-off slovenskej extraligy 2022/2023 zaskočili favorizovaných hráčov HKM Zvolen. Pod Pustým hradom dali domácim lekciu z efektivity, zvíťazili 4:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 1:0. Druhé stretnutie tejto konfrontácie sa uskutoční v pondelok taktiež vo Zvolene.„Hrali sme systémovo dobre v strednom pásme. Hrali sme pohromade, dali sme góly. Kľúčové bolo, že sme si to postrážili a neocitli sa v nejakom gólovom manku, ktoré by sme museli doťahovať. Naopak, my sme viedli a to sa potom lepšie hrá celý zápas. Je úplne jedno, či to skončilo 4:0 alebo 4:2. Máme prvý bod v sérii a pokračujeme ďalej,“ povedal pre RTVS český kouč Spišiakov Vlastimil Wojnar.Hostia otvorili skóre už v 3. minúte zásluhou kanadského útočníka Anthonyho Nellisa a o triumfe definitívne rozhodli v prostrednej časti hry. V nej zaznamenali tri góly, pričom architektom dvoch z nich bol niekdajší reprezentačný útočník Martin Réway. Zvolenčania sa gólovo dostali k slovu až v tretej tretine, keď dvomi zásahmi aspoň skorigovali nepriaznivé skóre na konečných 2:4. Tréner HKM Peter Oremus po stretnutí priznal, že od niektorých hráčov čakal lepší výkon.„Máme dostatok hráčov, ktorí sa musia pričiniť o úspešný výsledok. Dnes ukázali málo. Zo zahraničných som spokojný len s Huntebrinkerom. Spišská Nová Ves hrá dobrý hokej, je to kvalitné mužstvo a dnešný výsledok je spravodlivý. My zajtra musíme podať taký výkon, aby sme boli úspešní,“ skonštatoval Oremus.