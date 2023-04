Na pretekoch Okolo Flámska išlo k zemi vyše 30 cyklistov, Sagan musel po hrozivom páde odstúpiť (video)

"???????????? ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????? ????????????" ????

3.4.2023 (SITA.sk) - Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi nevyšla po Miláno - San Remo ani ďalšia klasika Okolo Flámska . Približne 142 kilometrov pred cieľom bol účastníkom hromadného pádu a nedeľňajšie preteky napokon nedokončil.„Neviem, koľko nás tam mohlo byť. Spadlo 30 - 40 pretekárov. Ja som našťastie nedopadol až tak zle. Keď som spadol, bolo to na niečo ostré. Poranilo mi to sval a nemôžem ohnúť nohu,“ priblížil Sagan pre RTVS svoj pohľad na hromadný pád cyklistov.Incident zapríčinil Filip Maciejuk z tímu Bahrain Victorious, ktorý po prejazde trávnatou časťou a mlákou pri snahe zaradiť sa na cestu stratil rovnováhu a dostal sa do kolízie s pretekármi vedľa neho.„Keď som našiel bicykel, tak som mal odtrhnuté sedadlo. Takže som musel počkať, kým prídu s ďalším bicyklom. Chvíľu to trvalo,“ dodal Sagan.Potom to skúšal ešte zhruba 30 kilometrov, ale nakoniec sa rozhodol odstúpiť. „Bolo to aj pre zranenie a aj preto, že to nemalo význam, keď som nemohol ísť naplno. Strácal som vtedy asi dve minúty a ísť 160 kilometrov sám nie je bohviečo,“ skonštatoval Sagan, ktorý priznal, že na nedeľňajšiu klasiku Paríž - Roubaix by mal byť v poriadku.Triumf na pretekoch Okolo Flámska si vybojoval Slovinec Tadej Pogačar, ktorý zvíťazil o 16 sekúnd pred Holanďanom Mathieuom van der Poelom. Tretí bol s mankom 1:12 min Dán Mads Pedersen.