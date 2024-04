Spišiaci po veľkej dráme a neuznanom góle zdolali Košice, prvýkrát v histórii môžu postúpiť do finále

Zápas rozuzlilo druhé predĺženie

Rovnaká situácia ako vlani

Musia hrať inak

13.4.2024 (SITA.sk) - Do finále extraligy majú bližšie hokejisti Spišskej Novej Vsi. V piatom súboji semifinále play-off Spišiaci zdolali Košičanov po veľkej dráme 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 82. min útočník Spišskej Novej Vsi Martin Bakoš. V nedeľu séria pokračuje od 18.00 h v Košiciach. Ak zvíťazia hostia zo Spiša, prvýkrát v histórii postúpia do finále. Košice bojujú o obhajobu titulu a celkovo desiaty víťazný pohár pre majstra Slovenska.Šiesty zápas série rozuzlilo až druhé predĺženie, pričom už v tom prvom padol gól, po ktorom vypukli domáce oslavy. Presný zásah Juraja Majdana zo 75. min však neplatil pre postavenie mimo hry, o ktorom rozhodol dodatočne videorozhodca.Košičania sa vrátili zo šatní, ale nakoniec aj tak odchádzali s prehrou po góle Bakoša z 82. min. Úradujúceho majstra to môže mrzieť dvojnásobne, lebo v Spiš aréne viedol 2:0 aj 3:1.„Je super vyhrať zápas dvakrát. Samozrejme, po neuznanom góle to bolo frustrujúce, ale povedali sme si, že to musíme dať aj druhýkrát. Na ľad už pomaly vychádzala rolba a Košičania boli v šatni. Bolo to teda kuriózne a v tej chvíli ťažké. Potom nám však pomohla prestávka. Niečo sme si povedali a som šťastný, že to rozhodol „Baky“. Veľmi na sebe drie, je to správny líder a zaslúžil si to,“ povedal útočník Spišiakov Juraj Majdan pre hockeyslovakia.sk.„Zápas sme mali rozohraný výborne. Viedli sme 2:0 i 3:1, ale napokon sa to skončilo inak. Určite to mrzí. Súpera naštartovali presilovky, dostal sa do tlaku a využil to," zareagoval útočník Košíc Oliver Jokeľ.Košice sa ocitli v identickej situácii ako pred rokom. Vlani tiež prehrali zápas číslo 5 semifinálovej série s Michalovcami a víťazstvom u súpera si potom vybojovali siedmy zápas. V ňom doma uspeli a získali titul. Teraz budú mať v šiestom dueli výhodu domáceho prostredia.„Neostáva nám nič iné ako doma vyhrať a vynútiť si siedmy zápas. Stále to berieme tak, že musíme vyhrať jeden zápas v Spišskej. To je jediný cieľ, ktorý máme," dodal Jokeľ.Aj hokejisti Spišskej Novej Vsi sú v rovnakej situácii ako pred rokom, keď v semifinále viedli nad Zvolenčanmi 3:2 na zápasy a nakoniec im podľahli 3:4. Teraz to proti Košiciam nechcú dopustiť.„Verím, že to dokončíme už na ich ľade. Musíme hrať inak, ako v predošlých košických zápasoch a zvládnuť to lepšie," uzavrel Majdan.