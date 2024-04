Slovenské tenistky si vybojovali postup na finálový turnaj do Sevilly, rozhodujúci bod proti Slovinkám získala Jamrichová (foto)

Bojovala o každý bod

Schmiedlovú prekvapila súperka

Hrunčáková nevyužila dva mečbaly

13.4.2024 (SITA.sk) - Slovenské tenisové reprezentantky si po ročnej pauze opäť zahrajú na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej (PBJK) . V domácom kvalifikačnom súboji v Bratislave nad Slovinkami vedú 3:0 na zápasy a ich súperky už nemôžu uspieť.Rozhodujúci tretí bod získala v prvej sobotnej dvojhre mladučká Renáta Jamrichová , ktorá prevalcovala slovinskú súperku Veroniku Erjavečovú za 64 minút 6:2, 6:0. Novembrové záverečné podujatie PBJK sa bude hrať v andalúzskom meste Sevilla.Iba 16-ročná Jamrichová vo svojom druhom zápase v tímovej súťaži PBJK dosiahla druhé víťazstvo. Erjavečovú zdolala úplne presvedčivo, keď vyrovnaný bol len úvod zápasu.Od stavu 2:2 v prvom sete už v Národnom tenisovom centre kraľovala slovenská hráčka. Ľaváčka z Trnavy šesťkrát vzala súperke podanie a na víťazné údery dominovala 10:3.„Som rada, že som získala rozhodujúci bod. Veľmi mi pomohli aj diváci, vďaka nim som si nemohla dovoliť vypustiť žiadnu výmenu. Musela som bojovať o každý bod. Každý mi v tejto hale fandil a to je veľmi príjemné. Veľmi sa teším na finálový turnaj už len na to, že tam uvidím všetky tie veľké hráčky," povedala Renáta Jamrichová v prvej reakcii pre JOJ Šport.Prvý piatkový bod pre slovenský tím získala Anna Karolína Schmiedlová , ktorá zdolala Elu Nalu Miličovú 6:4, 6:3. Tento triumf sa očakával, keďže Slovenka je v rebríčku WTA v prvej stovke a jej súperke patrí až 812. priečka.„Nebolo to také ľahké, ako naznačuje rebríček. Všetci v našom výbere vieme, že toto je tímová súťaž a v nej rebríček neznamená veľa. Moja súperka je veľmi mladá a hrala agresívne. Prekvapila ma. Musela som zo seba vydať maximum, aby som zvíťazila," uviedla Schmiedlová podľa oficiálneho webu súťaže.Druhý bod získala Viktória Hrunčáková triumfom 6:1, 5:7, 6:3 nad Veronikou Erjavečovou. „V závere druhého setu jedna hra rozhodla o tom, že to bude trochu komplikovanejšie," povedala Hrunčáková, ktorá v spomenutej koncovke druhého setu nevyužila dva mečbaly.„Teší ma, že som na to dokázala zabudnúť a sústredila sa na to, čo bolo predo mnou. Je skvelé, že vedieme 2:0. Budeme sa nám spať lepšie, chýba nám už len jeden bod," doplnila.