Spišiaci sa búria proti zrušeniu pobočky pošty, petíciu už podpísali stovky ľudí

Snaha o zachovanie pobočky

Sídlisko Západ

Pošta aj pre najväčšiu obec

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rokovania medzi Slovenskou poštou a vedením mesta Spišská Nová Ves v súvislosti s januárovým zrušením pobočky pošty na sídlisku Západ budú v krátkom čase pokračovať. Informovala o tom agentúru SITA po pondelkovom prvom stretnutí hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková Cieľom je podľa jej slov nájsť optimálne riešenie pre obe strany, teda pre Slovenskú poštu aj pre obyvateľov mesta. Samospráva totiž so zrušením nesúhlasí, jej vedenie za znovuotvorenie a obnovenie pobočky spustilo petíciu, ktorú na internete podpísalo zatiaľ viac ako 650 ľudí.Primátor mesta Pavol Bečarik sa v pondelok stretol s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Ľubomírom Mindekom. „V priebehu dvoch týždňov dostaneme od Slovenskej pošty analýzu fungovania pobočky na sídlisku Západ. Už dnes hovoria o poklese niektorých činností o 30 percent. Pre nás je ale dôležité pobočku zachovať ako službu občanom, preto sme ponúkli Slovenskej pošte kompenzačné možnosti a o budúcnosti pobočky rokujeme,“ uviedol primátor na sociálnej sieti.Vedenie mesta pripomenulo, že z jeho strany bolo vynaložené nemalé úsilie, aby táto pobočka v roku 2008 vôbec vznikla, a to za účelom poskytovania plnohodnotných poštových služieb na sídlisku.Primátor mesta ešte začiatkom januára poukázal na to, že sídlisko Západ je jedno z najväčších sídlisk v meste a od centra mesta je vzdialené niekoľko kilometrov.„Tunajšia pobočka pošty slúži nielen pre 5 200 obyvateľov sídliska, ale je službou aj pre najväčšiu obec na Slovensku Smižany, ktorú delí od sídliska iba niekoľko metrov. Spádová oblasť, ktorú má tunajšia pošta, je väčšia, ako majú niektoré okresné mestá na Slovensku,“ napísal vtedy.Začiatkom marca 2022 bola zrušená pobočka pošty v Spišskej Novej Vsi v časti Novoveská Huta, a to napriek petícii za jej zachovanie, ktorú podpísalo viac ako sedemsto obyvateľov. Išlo o druhú pobočku, o ktorú prišli tunajší obyvatelia, už predtým Slovenská pošta zatvorila pobočku na Ulici Ing. Kožucha.