Spišiaci ustáli dramatickú prestrelku vo Zvolene a sú krok od postupu do finále play-off Tipos extraligy

Zvolen prehrával o tri góly

Aktívnejší a menej efektívni

10.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti klubu HK Grotto Spišská Nová Ves napodobnili v nedeľu súperov z Michaloviec a na ľade súpera si vybojovali finálový mečbal.Spišiaci zvíťazili v piatom dueli semifinále play-off slovenskej hokejovej extraligy 2022/2023 nad hráčmi HKM Zvolen 6:5 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2 na zápasy."Rysov" delí, rovnako ako Zemplínčanov, jediný triumf od premiérovej účasti v sérii o majstrovský titul.Vo Zvolene padlo v nedeľu až jedenásť gólov, pričom hostia viedli po prvej tretine 2:1 a po 40 minútach 4:2."Rytieri" štyrmi gólmi otočili stav z 1:4 na 5:4, ale kanadský útočník Spišiakov Anthony Nellis v závere tretej tretiny dvoma gólmi zavŕšil hetrik a zariadil triumf svojho tímu.Z jeho spoluhráčov skórovali Kanaďan Hayden Verbeek, Adam Žiak a Branislav Rapáč, kým brankár Marcel Melicherčík urobil 41 zákrokov.Prekonali ho Juraj Šiška, Dávid Mudrák, Samuel Hain, Marek Hecl a Američan Michael Huntebrinker. Domáci gólman Adam Trenčan čelil len 20 strelám."Súper mal od začiatku obrovský tlak. Vedeli sme, že keď to ustojíme, budeme úspešní. Darilo sa nám to 50 minút a potom tam padli trochu nešťastné góly. Našťastie, otočili sme výsledok na našu stranu," zhodnotil súboj tréner Spišiakov Vlastimil Wojnar vo videu na webe RTVS.Jeho zverenci môžu v utorňajšom šiestom zápase série na domácom ľade spečatiť postup do finále.Zvolenčania boli aktívnejší, ale menej efektívni ako súperi. V utorok sa pokúsia vynútiť si rozhodujúci siedmy duel, ktorý by sa hral pod Pustým hradom."Nebolo to podľa našich predstáv. Iba tretia tretina bola taká ako sme si predstavovali, čo sa týka počtu gólov. Záver však vyšiel lepšie súperovi. Chalani hrajú dobre a často strieľajú, ale v Spišskej Novej Vsi musíme streliť ešte viac gólov," skonštatoval zvolenský kouč Peter Oremus V rovnakej pozícii ako Zvolenčania budú v pondelok víťazi základnej časti z Košíc, ktorí nastúpia na šiesty duel série v Michalovciach za stavu 2:3 na zápasy a s imperatívom víťazstva. Ak sa im to podarí, budú hostiť siedme stretnutie.