Spisovateľa Salmana Rushdieho na jeho prednáške v New Yorku napadli

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Spisovateľa Salmana Rushdieho, ktorý si v osemdesiatych rokoch minulého storočia svojim dielom vyslúžil vyhrážky smrťou zo strany Iránu, v piatok napadli pred prednáškou v New Yorku.Reportér agentúry Associated Press videl, ako muž vybehol na pódium v Chautauqua Institution a začal Rushdieho udierať a bodať.Sedemdesiatpäťročný Rushdie skončil na zemi a muža zadržali. Spisovateľa rýchlo obkolesili ľudia, ktorí mu začali dávať prvú pomoc. Jeho stav zatiaľ nie je známy. Stovky ľudí, ktorí boli svedkami útoku, evakuovali.Indicko-britský spisovateľ Salman Rushdie získal za dielo Deti polnoci prestížnu Man Booker Prize. Niekoľko rokov žil pod policajnou ochranou po tom, ako iránsky veľký ajatolláh Chomejní žiadal vo fatve jeho smrť za knihu Satanské verše z roku 1988, ktorá je podľa neho urážkou islamu.Za jeho zabitie bola dokonca vypísaná odmena viac ako tri milióny dolárov. Iránska vláda sa od toho síce neskôr dištancovala, no protirushdieovské nálady pretrvali.V roku 2012 vyšli jeho memoáre, ktoré nazval Joseph Anton: A Memoir (v českom preklade Joseph Anton: Vzpomínky).Práve toto meno používal, keď bol nútený skrývať sa, ide pritom o odkaz na jeho obľúbených spisovateľov, Josepha Conrada a Antona Pavloviča Čechova. Britská kráľovná Alžbeta II. Rushdieho v roku 2007 povýšila do rytierskeho stavu.