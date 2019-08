Spišská Nová Ves chce zvýšiť kapacitu domova dôchodcov, zvažuje úver

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Spišská Nová Ves 26. augusta (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves plánuje zrekonštruovať a zvýšiť kapacitu tamojšieho domova seniorov, zvažuje aj výstavbu celkom novej budovy. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik potvrdil, že aktuálna situácia je nedostačujúca a urobiť minimálne prístavbu je nevyhnutné.skonštatoval primátor. Jeho cieľom je, aby sa celý proces naštartoval na budúci rok a projekt bol hotový o dva roky. Nepredpokladá však, že by sa tento zámer premietol už do budúcoročného mestského rozpočtu.Budova domova dôchodcov sa už dlhodobo nachádza na sídlisku Tarča, je to jediné takéto zariadenie v spádovej oblasti mesta i okolitých obcí.zdôraznil Bečarik s tým, že populácia starne a je potrebné tomu prispôsobiť aj sociálne služby v meste.Momentálne je v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi približne 190 klientov, samospráva by chcela túto kapacitu zvýšiť ešte o 100. Bečarik pripomenul, že bude potrebné zvážiť v budúcnosti aj model financovania tohto zariadenia.dodal primátor.