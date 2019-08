Za pokles preferencií OĽaNO môže podľa politológa do istej miery aj vznikajúca Kiskova strana

Najaktívnejší poslanci parlamentu

26.8.2019 (Webnoviny.sk) - Za pokles volebných preferencií hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) môže do istej miery vznikajúca strana Andreja Kisku Za ľudí, ktorá bude najväčším konkurentom hnutia.Pre agentúru SITA to uviedol v súvislosti s dvojicou politických strán, ktoré sú podľa posledného prieskumu volebných preferencií na hranici zvoliteľnosti, politológ z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Baboš. V prípade OĽaNO však hovorí aj o ďalšom probléme.„Je to trochu únava zo štýlu politiky lídra OĽaNO Igora Matoviča. Dlhé roky má jedinú agendu, čo je boj proti korupcii, a nedokázal sa veľmi presadiť a zaviesť nejaké riešenia," povedal Baboš s tým, že Matovič je na politickej scéne takmer desať rokov. „V NR SR je od roku 2010 a po deviatich rokoch rozprávať to isté jednoducho už nestačí," dodal politológ.Vznikajúca strana Za ľudí podľa Baboša má ešte stále potenciál rásť. „Ostrá predvolebná kampaň sa ešte len začne a z toho, čo pozorujem, tak strana Za ľudí už začala byť relatívne prítomná v regiónoch Slovenska. Chodia medzi ľudí, stretávajú sa, čo je forma kontaktnej kampane, ktorá veľmi pomohla aj Progresívnemu Slovensku a strane Spolu pred voľbami do Európskeho parlamentu," priblížil politológ a dodal, že Za ľudí má potenciál a ich aktivita v regiónoch sa môže odraziť už v ďalšom prieskume.Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky, najlepšou kampaňou hnutia je aktivita jeho poslancov v NR SR, ktorí sú, „aj podľa dostupných štatistík, pravidelne najaktívnejšími poslancami parlamentu".„V posledných mesiacoch hnutie predstavilo kvalitné programy pre oblasť dopravy a obrany, s ktorými pôjde hnutie do parlamentných volieb 2020. V predstavovaní programov pre ďalšie oblasti, na ktorých pracujú skúsení odborníci, bude hnutie pokračovať po prázdninách, a v neposlednom rade, predstavitelia nášho hnutia sa stretávajú s ľuďmi v regiónoch. Nedávno organizoval tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz so svojím tímom diskusie na tému dopravy na strednom a južnom Slovensku, pričom zároveň monitorovali katastrofálny stav slovenských železníc. Tieňový minister obrany Jaroslav Naď v posledných týždňoch ťahá šnúru diskusií o obrane po celom Slovensku. Spolu s ním na diskusiách vystupujú viacerí poslanci NR SR za OĽaNO a predstavujú naše riešenia pre oblasť školstva (Miroslav Sopko), pôdohospodárstva (Martin Fecko), kultúry (Natália Milanová) či financií (Eduard Heger)," uviedol Bystriansky.Zároveň priblížil, že hnutiu OĽaNO dávali prieskumy pred poslednými parlamentnými voľbami v roku 2016 niečo cez päť percent a nakoniec získalo dvakrát viac, teda 11 percent hlasov.Podobne ako OĽaNO aj strana Za ľudí podľa Veroniky Remišovej, ktorá z OĽaNO prešla ku Kiskovi, sa snaží robiť opozičnú prácu, kontrolovať vládnu koalíciu a strážiť peniaze občanov.Priblížila, že napríklad ona pred pár dňami podala viaceré podnety na policajnú inšpekciu v súvislosti so zneužívaním polície rôznymi organizovanými skupinami, čo sa ukázalo pri kauzách obvineného Mariana K. Ľudia zo vznikajúcej strany Za ľudí chodia medzi ľudí, stretávajú sa s nimi a postupne prechádzajú celé Slovensko.„Naše priority sú jasné – boj proti korupcii a za spravodlivosť, zlepšenie kvality života a vyššie mzdy, pomoc rodinám, byty pre mladé rodiny, radikálne zlepšenie služieb štátu v zdravotníctve, školstve a v starostlivosti o starších ľudí. A hlavne sa nenecháme zastrašiť rôznymi kriminálnymi živlami, ktoré si myslia, že im patrí celé Slovensko," priblížila Remišová.Podľa Remišovej strana Za ľudí ešte ani riadne nevznikla a už má v prieskumoch päť percent, čo je veľmi dobrý výsledok.„Ak si spomenieme na prieskumy pred voľbami v roku 2016, tak niektoré opozičné strany aj po štyroch rokoch existencie a relatívne dobrej známosti značky sa pohybovali pod hranicou zvoliteľnosti. Nám sa podarilo vo veľmi krátkom čase vyzbierať podpisy na založenie strany, čakáme na registráciu strany, tvrdo pracujeme s tímom takmer sto odborníkov na programe a hlásia sa k nám stále noví a noví ľudia. Strana Za ľudí nebude strana jedného človeka, ale je v prvom rade tímom zrelých a schopných ľudí, ktorí nielenže majú dobré myšlienky, ale hlavne vedia tieto myšlienky a víziu uviesť do praxe. Aby som to povedala tak ľudsky, v našom tíme je duch služby, minimum egomaniakov a úprimná snaha zlepšiť Slovensko," uzavrela Remišová.Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý robila agentúra Focus v dňoch 13. až 19. augusta na vzorke 1 010 respondentov by hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti získalo 6,1 percenta hlasov a pripravovaná strana Za ľudí 5,5 percenta.Agentúra SITA oslovila aj ďalšie politické strany, ktoré sú v poslednom prieskume na hranici zvoliteľnosti, ako plánujú zvýšiť svoje volebné preferencie.