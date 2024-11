Spišská Nová Ves odvolala trénera Jasona O’Learyho

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.11.2024 (SITA.sk) - Piatkový súboj 24. kola slovenskej hokejovej extraligy 2024/2025 proti Dukle Trenčín bol pre kanadského kouča Jasona O'Learyho posledný na striedačke HK Spišská Nová Ves . Vedenie klubu v sobotu prostredníctvom oficiálneho webu informovalo, že sa rozhodlo ukončiť spoluprácu so 46-ročným odborníkom.„Vedenie klubu sa rozhodlo pre zmenu na pozícii hlavného trénera po vzájomnej dohode. Jasonovi O´Learymu ďakujeme za odvedené služby a do budúcna prajeme len to najlepšie,“ uviedol spišskonovoveský klub.Spišská Nová Ves figuruje v extraligovej tabuľke na 4. priečke, ale má za sebou pomerne nevydarené obdobie, počas ktorého zaznamenalo mužstvo viacero prehier, vrátane piatkovej doma s Trenčínom (1:3).Od začiatku novembra odohral tím „rysov“ deväť stretnutí. Až osem prehral a zvíťaziť dokázal iba nad Slovanom Bratislava 5:4 po samostatných nájazdoch. Počas tejto negatívnej série strelila Spišská Nová Ves iba 21 gólov, pričom inkasovala až 39-krát.