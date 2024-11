Na Donovaloch a v Jasnej štartuje lyžiarska sezóna, na čo sa môžu lyžiari tešiť?

Podmienky sú veľmi dobré

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najdlhšia osvetlená zjazdovka v Strednej Európe

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bohatý sprievodný program

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.11.2024 (SITA.sk) - Na Donovaloch v piatok štartuje lyžiarska sezóna. Obľúbené stredisko Park Snow Donovaly spustilo lanovku Buly Expres a P2 o 8:30 a lyžuje sa na zjazdovkách pri Lomenej pome.Branislav Veľký z Park Snow Donovaly informoval, že podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré. Na zjazdovkách je aktuálne 15 centimetrov snehu.„Tešíme sa na prvých lyžiarov, ktorí si okrem dennej lyžovačky môžu užiť už aj večernú jazdu na lyžiach na osvetlenej zjazdovke," dodal Veľký a informoval, že večerné lyžovanie bude pravidelne v piatok a v sobotu a od 26. december denne.Stredisko na Donovaloch začalo so zasnežovaním už 14. novembra a postupne s klesajúcimi teplotami a dobrými snehovými podmienkami otvoria aj ďalšie zjazdovky.Svoje brány v sobotu 30. novembra otvorí aj lyžiarske stredisko Jasná. Súčasne bude mať premiéru aj novinka, a to najdlhšia osvetlená zjazdovka v Strednej Európe s výnimkou Álp.„Úplne nové osvetlenie na 2,7 kilometra dlhej zjazdovke rozsvietime v skúšobnej prevádzke už v sobotu od 17:00 do 20:00. Lyžiari si nové večerné lyžovanie budú môcť vyskúšať za symbolické jedno euro," informovalo stredisko s tým, že večerné lyžovanie v Jasnej sa tak posúva na novú úroveň. Stredisko priblížilo, že večerné osvetlenie vybudovali na zjazdovke Chaletová, ktorá dostala podtitul Vrchol zábavy.„Zjazdovka z Brhlísk s lanovkou A3 Grand-Brhliská SUPERJET sa stáva novou hviezdou večerného lyžovania v Jasnej. Na zjazdovke sme inštalovali 238 osvetľovacích bodov modernej a úspornej osvetľovacej technológie so špeciálnymi tienidlami, aby sa svetlo nerozptyľovalo mimo lyžiarsku trasu. Navyše sme trasu zjazdovky doplnili osvetleným prepojom, po ktorom sa lyžiari dostanú bezpečne až na druhý osvetlený svah – Bielu Púť, vďaka čomu budeme mať na večerné lyžovanie takmer 5 km zjazdoviek," informoval riaditeľ strediska Jiří Trumpeš Nové večerné lyžovanie bude po slávnostnom otvorení 30. novembra k dispozícii následne 6.-7.decembra, 13.-14.decembra a od 20. decembra denne od 18:00 do 21:00. Stredisko spresnilo, že na večerné lyžovanie bude samostatný skipas, pričom majitelia sezónnych skipasov ho budú mať v cene. V čase večerného lyžovania bude na zjazdovke povolený aj skialp, a to pri dodržiavaní výstupových trás a iba s jednodenným skialpovým vstupom alebo skialpovou sezónkou.S novým večerným lyžovaním súčasne vstupuje do prevádzky aj nový doplnkový skibus pre lyžiarov z Liptovského Mikuláša a pre lyžiarov ubytovaných v Demänovej, Demänovskej Doline a Pavčinej Lehote.„Skibus na večerné lyžovanie rovnako ako ostatné skibusy, ktoré začnú premávať od 26. decembra, sú výsledkom spolupráce strediska Jasná a OOCR Región Liptov," doplnilo stredisko a informovalo, že v priestoroch strediska budú môcť návštevníci využívať aj 5G sieť od Slovak Telekomu . Lyžiarske stredisko Jasná otvorí sezónu v sobotu 30. novembra. Lyžiari budú mať k dispozícii takmer desať kilometrov zjazdoviek a je pre nich pripravený aj bohatý sprievodný program Winter Jasná Opening. Program vyvrcholí vo večerných hodinách v klube Happy End koncertom Michala Davida a ďalších hostí.