Spišská Nová Ves si po roku opäť zahrá semifinále play-off, s Banskou Bystricou urobila rýchly proces (video+foto)

Ťažká séria

Tesné tri zápasy

24.3.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v sobotu vo štvrtom štvrťfinálovom zápase play-off na ľade Banskej Bystrice a rozhodli tak o postupe do semifinále v najkratšom možnom čase.Zverenci českého kouča Vlastimila Wojnara nedopustil drámu ako v predchádzajúcej sezóne, keď „baranov“ vyradili v rovnakej fáze až po sedemzápasovom priebehu série, tentoraz uspeli hladkona zápasy.„Zápas sa nevyvíjal jednoducho, prehrávali sme 0:1. Potom sme zvládli dvojminútové oslabenie 3 na 5, to sme parádne ubránili. Tam sa to možno zlomilo, lebo potom sme dali gól na 1:1. Po dvoch tretinách bolo 3:2 pre nás, tak sme si povedali, že oni do toho určite dajú všetko, keďže je to možno ich posledná tretina v sezóne. Tak sa aj stalo, ale zabúdali na obranu, čo sme trestali. Séria bola veľmi ťažká, až posledná tretina posledného zápasu bola taká, že sme ich jasne herne prevýšili,“ zhodnotil duel pre oficiálny web banskobystrického klubu Wojnar.„Spišská je výborný tím, ktorý nás vyradil 4:0 na zápasy a nezostáva mi nič iné, iba mu pogratulovať k postupu do semifinále,“ povedal po zápase fínsky kouč „baranov“ Raimo Helminen.Jednotlivé zápasy doťahovali Spišiaci do zdarných koncov po výborne zvládnutých záveroch. „Rysi“ vyhrali prvý duel série doma po predĺžení a v druhom prehrávali 92 sekúnd pred koncom, no napokon ho senzačne otočili. Tretí zápas pod Urpínom opäť zvládli až po predĺžení.„Ťažko sa to hodnotí. Niečo sme robili zle. Tri zápasy boli síce tesné, no keď sa nám to stane trikrát, tak niekde tá chyba bola. My sme na to jednoducho neprišli a skončilo sa to tak, ako sa to skončilo. Dnes už sme ten záver nezvládli. Je koniec, na hodnotenie bude dosť času, teraz je to plné pocitov. Berie sa to inak, ako keď sa prehrá 0:5, 5:1. Vtedy človek vie, že je od toho ďaleko,“ povedal útočník Banskej Bystrice Tomáš Matoušek Domáci hráči si aj napriek neželanému výsledku, a tým aj koncu sezóny, vyslúžili potlesk od divákov.„V šatni to nie je nič slávne, lebo chceli sme ísť ďalej. Prehrali sme doma, pred domácimi fanúšikmi, čo mrzí najviac. Touto cestou by som sa im chcel poďakovať, pretože nám fandili celú sezónu a boli super. Ďakovačka bola krásna. Keď som sa vyzliekal z výstroja, tak som myslel na to, či sa vyzliekam poslednýkrát, ale to vám ešte neviem povedať, čo ako bude, čo život prinesie,“ povedal 41-ročný obranca „baranov“ Ivan Ďatelinka