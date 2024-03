Suslov a Pekarík pre zranenia opúšťajú tím slovenskej reprezentácie, Calzona vymenil aj brankára Dúbravku

Poškodenie stehenného svalu

Dúbravka dostal voľno

24.3.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti vycestujú do nórskeho mesta Oslo, kde ich čaká ďalší zápas v rámci prípravy na ME 2024 proti domácemu výberu, bez zranenej dvojice Tomáš Suslov Peter Pekarík . Obaja hráči utrpeli zranenie v sobotnom zápase proti Rakúsku, ktorý Slováci prehrali 0:2. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) „Magnetická rezonancia ukázala, že Peťo Pekarík má poškodený pravý stehenný sval. Liečba sa odhaduje na 3 až 6 týždňov, a tak nemalo význam, aby s nami letel do Nórska. Tomáš Suslov tiež nebude môcť hrať a rovnako do Osla nepocestuje. Aj on absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Má čiastočne natrhnuté väzy v pravom členku, liečba sa odhaduje na 3 až 4 týždne,“ vysvetlil pre web SFZ lekár národného tímu Zsolt Fegyveres.Listina zranených hráčov je tak opäť o čosi širšia. Už proti Rakúsku nemohli zo zdravotných dôvodov nastúpiť viacerí hráči, ktorí sa pravidelne objavujú v reprezentačnej nominácii. Chýbali Milan Škriniar Ivan Schranz či Róbert Polievka Tréner Francesco Calzona na miesta Suslova a Pekaríka dodatočne nepovolal žiadnych nových hráčov. Zmena však nastala medzi brankármi. Martin Dúbravka dostal vzhľadom na osobné dôvody od talianskeho stratéga voľno. Na nedeľňajšom tréningu sa tak objavil brankár trnavského Spartaka Dominik Takáč Slováci nastúpia proti reprezentácii Nórska v utorok 26. marca. Hrať sa bude v hlavnom meste na štadióne Ullevaal. Slovenskú reprezentáciu pred ME 2024 v Nemecku čaká ešte dvojica júnových prípravných duelov so San Marínom a Walesom.