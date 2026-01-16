Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 16.1.2026
16. januára 2026

Spišská Stará Ves si pripomenula obete útoku nožom na gymnáziu, Šutaj Eštok apeluje na ochranu detí – FOTO


Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok sa v Spišskej Starej Vsi (okres Kežmarok) zúčastnil na pietnej ...



617576024_18081829985273449_3601567420447985262_n 676x451 16.1.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok sa v Spišskej Starej Vsi (okres Kežmarok) zúčastnil na pietnej spomienke za obete tragédie na miestnom gymnáziu. V piatok uplynul rok od útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, počas ktorého jeden zo študentov zaútočil na spolužiakov a zamestnancov školy.

Dve obete útoku a obvinenie z úkladnej vraždy


V dôsledku útoku nožom zomreli dve osoby, zástupkyňa riaditeľa gymnázia a jedna žiačka, jedna osoba utrpela stredne ťažké zranenia. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z úkladnej vraždy toho času 18-ročnému Samuelovi. Ako uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, minister Šutaj Eštok v tejto súvislosti zdôraznil význam prevencie, duševného zdravia detí a ich ochrany v reálnom aj online svete.

„Táto udalosť nám bolestivo pripomenula, že psychické zdravie detí, prevencia a včasné všímanie si varovných signálov nesmú byť okrajové témy. Práve naopak – naše deti sú každý deň vystavené množstvu vplyvov: sociálnym sieťam, stresujúcim obsahom a videám, ktoré im častokrát ukazujú pokrivenú realitu, ktorá ich môže negatívne formovať. Našou povinnosťou je chrániť deti – v škole, v rodine, medzi rovesníkmi aj v online priestore. A vytvoriť im prostredie, kde môžu mať detstvo. Skutočné detstvo. Bez strachu, bez tlaku, bez šikany a bez osamelosti,“ vyjadril sa šéf rezortu vnútra.

Bezpečnosť na školách je podľa rezortu prioritou


Neumann zdôraznil, že pre MV SR je bezpečnosť žiactva aj učiteľstva na školách jednou z hlavných priorít a systematicky sa jej. „Od nástupu súčasného vedenia rezortu vnútra boli prijaté viaceré opatrenia na vyššiu ochranu škôl. Kľúčovým prvkom je prevencia, vzdelávanie a osveta s cieľom predchádzať útokom a včas identifikovať rizikové správanie," dodal.

Spomenul napríklad schválenie historicky prvého systémového plánu ochrany mäkkých cieľov, taktiež to, že školy majú k dispozícii vyškolených policajtov prvého kontaktu. Rovnako menoval aj to, že rezort vnútra v spolupráci s rezortom školstva vlani na jeseň spustili kampaň Prelom ticho – Bezpečne na školách, ktorá je zameraná na posilňovanie bezpečnosti školského prostredia, prevenciu šikany a kyberšikany aj pripravenosť na krízové situácie, vrátane extrémnych hrozieb.


Vzdelávaním má za sebou už vyše 1 700 zamestnancov škôl. Priamo na školách tiež realizujú prednášky a nácviky reakcie na ozbrojený útok. „Zaviedli sme historicky prvý akreditovaný vzdelávací program Špecialista prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý má už svojich prvých absolventov," pripomenul tiež Neumann.


Zdroj: SITA.sk - Spišská Stará Ves si pripomenula obete útoku nožom na gymnáziu, Šutaj Eštok apeluje na ochranu detí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

